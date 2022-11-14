Заказы из китайских маркетплейсов могут задержаться до 2023-го. Что случилось?

Любителям заказать подарки к Новому году на китайских маркетплейсах лучше поторопиться. Некоторые железнодорожные станции в северных регионах Китая отменяют отправки в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Быстрой доставке мешает полная загрузка портовых терминалов и низкая скорость вывоза контейнеров на фоне нехватки железнодорожных платформ. Если не оформить заказы в ближайшую неделю, то подарки могут прийти уже после Нового года. Самый большой спрос сейчас на электронику, парфюмерию и одежду.

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