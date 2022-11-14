До 15 ноября белорусы должны оплатить имущественные налоги

Новости Беларуси. Белорусам до 15 ноября включительно нужно оплатить имущественные налоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внести авансовый платеж по налогу на недвижимость и земельному налогу за 2022 год.

С 1 июля на почту было выслано почти три миллиона извещений. Еще 300 тысяч получили их в личные кабинеты в электронном виде. Среди новшеств 2022 года – новые извещения. На одном листе указаны все три налога – транспортный, земельный и на квартиру. Кроме того, в этом году белорусам впервые придется заплатить налог «на первую квартиру»: до 15 ноября этого года только первую половину, не позднее 15 ноября 2023 года – оставшуюся.

Уже 16 ноября за неоплату могут применить санкции. Если налог не будет оплачен добровольно, налоговые органы организуют процедуру взыскания через службу принудительного исполнения.

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