Многодетные семьи уже использовали около 30 % от 3 млрд рублей по программе «Семейный капитал»

Новости Беларуси. В Беларуси с 2015 года на программу «Семейный капитал» выделено более 3 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 30 % от этой суммы досрочно использовано многодетными семьями главным образом на улучшение жилищных условий. На начало октября открыто более 118 тысяч депозитных счетов, из которых 82,5 тысячи на почти 825 миллионов долларов и еще 36,2 тысячи на 858 миллионов рублей. Деньги можно использовать на строительство, реконструкцию и покупку жилья, на определенные медицинские услуги, на реабилитацию инвалидов и на оплату обучения.

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