Новости экономики на РТР-Беларусь за 14.11.2022

Новости Беларуси. Сколько инвестиций поступило в экономику страны за три квартала? Насколько выросла добыча торфа в Беларуси и на каком месте среди лучших городов мира расположился Минск? О самых заметных новостях – в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. За 9 месяцев из-за рубежа поступило 5 млрд 300 млн рублей инвестиций

Иностранцы продолжают вкладывать деньги в белорусскую экономику. Так, за девять месяцев из-за рубежа поступило 5 миллиардов 300 миллионов рублей инвестиций, большая часть – прямые. Главными спонсорами были субъекты хозяйствования России – на их долю пришлось более половины поступлений. Также средства вкладывали компании из Нидерландов, Украины, Кипра. В свою очередь, отечественные организации за девять месяцев инвестировали свыше 4 миллиардов долларов, из них 90 % напрямую. Их вложили, в основном, в проекты на территории России, Ирландии, Украины. В 2021 году белорусы стали добывать почти на 50 % больше торфа

Беларусь наращивает объемы заготовки и экспорта торфа. В связи с растущим спросом на экотопливо, в 2021 году в стране стали добывать почти на 50 % сырья больше. Вырос экспорт всех предприятий «Белтопгаза»: в среднем на 45 %. На сегодня общие запасы белорусского торфа насчитывают почти 2,5 миллиарда тонн. Из них для разработки пока пригодны около 12 %. В январе-августе Беларусь экспортировала более 150 тысяч тонн торфа. Главный покупатель – Россия, среди клиентов также Турция, Латвия, Чехия. Недавно отечественные производители вышли на китайский рынок: в сентябре в эту страну был направлен первый состав с торфом для сельского хозяйства. Минск вошел в топ-100 городов мира

Минск занял 86-е место в рейтинге лучших городов мира. Топ составляет крупная западная компания-консультант, которая ранжирует населенные пункты по привлекательности для туристов, а также по удобству для работы, отдыха и жизни в целом. Критерии оценки делят на несколько больших групп. Например, в категории «Люди» изучали уровень занятости и образования горожан. К слову, в этой подгруппе Минск занял 2-е место в мире. Оценивали также достопримечательности, количество парков, культурные мероприятия и еще множество факторов. Тремя лидерами 2022 года стали Лондон, Париж и Нью-Йорк. В свежем рейтинге белорусская столица улучшила свои показатели: так, в топе 2020 года Минск занимал 90-е место, а годом ранее – только 131-е. И в заключение – о курсах валют, которые утвердил Нацбанк.