Новости экономики за 14.11.2022

Время платить имущественные налоги. 15 ноября – последний день. А также объемы иностранных инвестиций в реальный сектор, развитие программы «Семейный капитал» в Беларуси и мрачные перспективы мировой экономики по прогнозам МВФ. Обо всех нюансах в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. БОЛЕЕ 5 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПОСТУПИЛО В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

Основными инвесторами были субъекты хозяйствования Российской Федерации. В топ-3 стран, на которые приходится основная доля прямых инвестиций, помимо России, входят Кипр и Нидерланды. За полгода наиболее привлекательными видами экономической деятельности для прямого инвестирования стали промышленность, финансовая и страховая деятельность, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и строительство. БАНК РОССИИ ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ТЕСТОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЕЛАРУСЬ ДО КОНЦА ГОДА