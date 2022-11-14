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Новости экономики за 14.11.2022

14 ноября 2022 14:56
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Время платить имущественные налоги. 15 ноября – последний день. А также объемы иностранных инвестиций в реальный сектор, развитие программы «Семейный капитал» в Беларуси и мрачные перспективы мировой экономики по прогнозам МВФ.

Обо всех нюансах в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БОЛЕЕ 5 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПОСТУПИЛО В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

Новости экономики за 14.11.2022-1

Основными инвесторами были субъекты хозяйствования Российской Федерации. В топ-3 стран, на которые приходится основная доля прямых инвестиций, помимо России, входят Кипр и Нидерланды. За полгода наиболее привлекательными видами экономической деятельности для прямого инвестирования стали промышленность, финансовая и страховая деятельность, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и строительство.

БАНК РОССИИ ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ТЕСТОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЕЛАРУСЬ ДО КОНЦА ГОДА

Новости экономики за 14.11.2022-4

Главный финансовый регулятор в середине октября заявил, что хочет упростить взаимодействие российских банков с иностранными партнерами при трансграничных переводах через СБП, а еще ранее анонсировал, что через систему быстрых платежей деньги можно будет отправлять в Беларусь. Запущенная в 2019 году СБП позволяет мгновенно переводить деньги между счетами разных банков по номеру мобильного телефона, который привязан к счету.

МВФ ЗАЯВЛЯЕТ О «МРАЧНЫХ» ПЕРСПЕКТИВАХ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Новости экономики за 14.11.2022-7

Перспективы мировой экономики еще более мрачные, чем прогнозировалось в прошлом месяце, заявили в Международном валютном фонде. Эксперты ссылаются на постоянное ухудшение показателей опросов менеджеров по закупкам. Главными причинами ухудшения прогнозов аналитики фонда называют ужесточение денежно-кредитной политики на фоне высокой инфляции, медленный рост экономики Китая, перебои с поставками и отсутствие продовольственной безопасности.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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