Зачем по конструкциям БелАЭС стреляли из пушки и что думает о Беларуси гендиректор МАГАТЭ?

Когда в любой точке земного шара происходит какой-то природный катаклизм, люди задумываются: а у нас такого быть не может? Такова природа человеческая. Но специалисты-геофизики утверждают, что Беларуси серьезные землетрясения не угрожают. Поэтому строим высокие здания, я бы даже сказал высотные здания, строим атомную электростанцию. Но тем ни менее при строительстве АЭС предусмотрены защитные меры от землетрясения в 8 баллов, от падения самолета, наводнения и даже от цунами. И в этом мог убедиться генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, посетивший на неделе площадку Белорусской АЭС в Островце. Александра Кулакова рассказывает.

18 километров от Островца и 164 – от Минска. Строительные краны, грузовики – будничные декорации этой площадки.

Чаши размером с 12-этажный дом выглядят небоскребами на отрытом поле. Только сейчас можно рассмотреть все в деталях: несколько слоев бетона и арматуры – эдакая несокрушимая матрица.

Так ученые имитируют падение 20-тонного истребителя или возможного тайфуна. Испытывали ту самую матрицу прямой наводкой из артиллерийской пушки. Этот атомный краш-тест проводили в России. Компания «Атомстройэкспорт», которая выполняет контракты по сооружению «под ключ» одновременно пяти энергоблоков, в том числе и белорусских.

Станция будет состоять из двух энергоблоков поколения «3 плюс». Любые последствия устраняются без участия человека – с помощью высокоинтеллектуальной автоматики. Стресс-тесты проигрывают в таком учебно-тренировочном центре.

Для Беларуси, которая обожглась пламенем чернобыльского взрыва 30 лет назад, вопрос безопасности на АЭС – самый приоритетный.

Все уроки выучены и выводы сделаны. Как и после аварии на АЭС «Фукусима», – говорит господин Юкия Амано. Усилия МАГАТЭ направлены на восстановление доверия к ядерной энергетике. Беларусь, как государство-основатель агентства, заинтересована в международной оценке своей работы.

Юкия Амано, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ):

Я очень хотел вновь посетить вашу страну, чтобы посмотреть за прогрессом, который произошел в вашей стране на протяжении последних четырех лет. Беларусь является ценным партнером для МАГАТЭ.

«Атомэкспо» – площадка белорусских достижений в ядерной отрасли. Ее тоже посетил Юкия Амано. Именно по рекомендации нынешнего руководителя МАГАТЭ Япония закупила в Беларуси оборудование радиационного контроля. Наши приборы четыре года назад получили четверть рынка в Стране восходящего солнца.

Использовать все белорусское по максимуму – это условие контракта с компанией, которая возводит станцию. Почти 84% строительно-монтажных работ уже выполнено отечественными организациями. Тот же принцип остается в силе при подборе специалистов, материалов, оборудования для БелАЭС.

Суммарная мощность БелАЭС – 2400 мегаватт. Ее хватит, чтобы Беларуси не покупать заграничную электроэнергию. И если эффективно подойти к ее использованию, то этого задела хватит, чтобы и меньше импортировать углеводородов. На это обратил внимание Александр Лукашенко 21 апреля в своем Послании белорусскому народу и Парламенту.

Александр Лукашенко:

Мы должны использовать преимущества ядерной энергетики для формирования вокруг АЭС кластера энергоемких производств и повышения конкурентоспособности всей экономики. Давайте перестраивать нашу экономику и наших людей на электричество. Вместо природного газа, нефти и так далее, где можно заместить это собственным продуктом, электроэнергией.

Юкия Амано интересует любая мелочь: от тренировочного комплекса центрального пульта управления до строящегося реактора. Руководитель МАГАТЭ на белорусской площадке второй раз. Изменения впечатляющие. Реакция чиновника тоже.

Юкия Амано, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ):

Надо отметить, что среди новичков в мировом ядерном клубе Беларусь наиболее подготовленная.

До конца строительства ожидается как минимум еще семь визитов таких миссий. Юкия Амано обещал приехать на открытие нашей станции вместе с своей супругой.