Новости экономики за 22.04.2016

Новости Беларуси. Представители Международного валютного фонда и Всемирного банка вынесли свою оценку финансовой системе Беларуси. С начала апреля специалисты занимались мониторингом платежной системы страны, изучали работу национального и коммерческих банков. Что понравилось международным финансистам и какие рекомендации они дали белорусским коллегам?

СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ

Гастрономический интерес на деловой основе. Одна из крупнейших розничных корпораций России планирует расширить сотрудничество с белорусскими производителями молочной продукции. Особый интерес российские бизнесмены питают к нашему сыру. По вкусу пришелся не только товар, но и его стоимость.

Станислав Наумов, директор по взаимодействию с органами государственной власти розничной продовольственной корпорации (Россия):

Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить и увеличить долю белорусских продуктов на полках наших магазинов. Мы сотрудничаем уже свыше 20 лет, и за это время сформировался очень привлекательный для российского потребителя бренд «Сделано в Беларуси».

ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ РЫНКА

Беларусь обеспечивает 75% украинского импорта автомобильного топлива. С начала года отечественные переработчики увеличили поставки дизеля на 60%.

По бензину ситуация аналогичная: на фоне общего сокращения закупки горючего Беларуси удалось нарастить экспорт. По итогам первого квартала, доля белорусского бензина в общем объеме украинского импорта данного товара превысила 80%.

ОТКЛАД ПОЙДЕТ НА ЛАД

Правительство отложило обязательное подключение кассового оборудования к системе дистанционного контроля.

Напомню, мониторинг за работой касс планировалось ввести этой весной для всех индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Однако чиновники решили сдвинуть процесс минимум на полгода в связи с деноминацией. Прежние сроки оставлены только для торговли на автозаправках и автомобилей-такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский рубль на торгах сегодня укрепился к корзине валют. Доллар подрос на 34 рубля. Однако по-прежнему менее 19700 по Нацбанку. Евро уходит на выходные подорожав на 8 пунктов, 22210 курс на ближайшие три дня. Российский рубль существенно потерял на пороге уик-энда, опустившись сразу более чем на 4 белорусских.

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