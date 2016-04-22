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Белорусские технологии в сельском хозяйстве хотят использовать в Африке

22 апреля 2016 16:41
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Новости Беларуси. Африка планирует использовать опыт и технологии белорусских аграриев при развитии сельского хозяйства на континенте. Об этом 22 апреля шла речь во внешнеполитическом ведомстве нашей страны. Здесь прошла встреча первого замминистра иностранных дел Беларуси с председателем комиссии Африканского союза. Эта межправительственная организация объединяет более полусотни государств.

Стороны договорились развивать сотрудничество в сфере образования. В Беларуси на сегодняшний день обучается почти тысяча студентов из Африки. И в будущем это количество планируют увеличить. Также говорили о взаимодействии в области энергетики и о поставке минеральных ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Михневич, первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:
Направления, которые выбирает африканский континент для своего развития, очень нам близки и понятны. Это энергоэффективность, развитие инфраструктуры, образовательные процессы, использование национальных продуктов и минеральных ресурсов, развитие сельского хозяйства. Везде мы имеем опыт, везде мы имеем достижения, везде мы готовы подставить плечо нашим африканским друзьям.

Нкосазане Дламини-Зума, председатель комиссии Африканского союза:
На африканском континенте огромное количество невозделанных земель, поэтому мы хотели бы воспользоваться опытом Беларуси, использовать ваши технологии, наработки для того, чтобы обеспечить производство сельскохозяйственной продукции. Беларусь – наш надежный партнер. И, учитывая выгодное геополитическое положение, ваша страна может стать проводником для африканского континента на рынок Евразийского экономического пространства.

Затем делегация Африканского союза направилась на переговоры в Правительство. На встрече с премьер-министром обсуждались перспективы сотрудничества в области машиностроения. В частности, речь шла о создании крупных совместных производств.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Совместная реализация крупных проектов – это хорошая возможность в укреплении нашего сотрудничества. Положительные примеры уже есть. Успешно, например, работают в Египте, Алжире совместные предприятия по сборке белорусских тракторов МТЗ и автомобилей МАЗ в Египте. В проработке у нас такие важные проекты, как открытие сборочного производства тракторов МТЗ в Нигерии, Эфиопии, автомобилей МАЗ в ЮАР и Гане.

# Экономика # Государственная политика в области сельского хозяйства # Государственная политика # Александр Михневич # Андрей Кобяков

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