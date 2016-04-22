Украина намерена активнее сотрудничать с минскими предприятиями

Новости Беларуси. Новые перспективы долгого сотрудничества. Прибывшая в Минск делегация из Киева намерена активнее сотрудничать со столичными предприятиями, которые производят коммунальную технику.

Украинские представители сегодня посетили несколько крупных заводов. В частности те, что выпускают большегрузы, прицепы, а также транспорт. Наладить поставки планируют после подписания ряда соглашений.

Напомню, украинскую делегацию заинтересовал и опыт столичных коммунальных служб. В рамках визита белорусские коллеги поделились своими подходами в организации работы в сфере ЖКХ, озеленения и благоустройства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Симонов, генеральный директор коммунального предприятия (Украина):

Мы находимся под хорошим впечатлением, потому что торговые марки для нас знакомые. И в прошлом году мы уже покупали белорусскую продукцию, в этом году уже мэр Киева презентовал 30 тракторов МТЗ со щетками. Поэтому мы и сотрудничали, и будем углублять наше сотрудничество.