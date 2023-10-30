Беларусь покажет свою продукцию на международной выставке импорта в Шанхае

Новости Беларуси. Беларусь представит свою продукцию на Китайской международной выставке импорта. Масштабное мероприятие состоится в начале ноября в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие наших компаний в этом форуме имеет стратегическое значение. Китай, будучи одним из крупнейших и самых динамично развивающихся рынков мира, дает возможность производителям из Беларуси установить деловые связи с потенциальными партнерами и покупателями, включая государственные корпорации КНР. Чтобы подготовка к выставке шла гладко, шанхайская иммиграционная инспекция открыла специальный канал для товаров импортного Экспо.

Ян Цзин, заместитель начальника дежурной группы пункта иммиграционной инспекции Вайгаоцяо:

Наша пограничная служба совместно с портовыми и соответствующими портовыми компаниями открыли специальный канал для выставочных образцов. Таким образом мы обеспечиваем удобство всех процессов транспортировки и таможенного оформления, разгрузки и транзита. В этом случае продукты доставляются на выставку вовремя и безопасно.

В этом году на выставке представлены различные тематические разделы, включая автомобильную промышленность, высокотехнологичное оборудование и информационные технологии, медоборудование и лекарственные препараты. Беларусь планирует активное участие в мероприятии с масштабной экспозицией. Это страновой павильон и коллективные стенды на специализированных коммерческих площадках.