Владимир Андрейченко встретился с послом Таджикистана в Беларуси

Беларусь и Таджикистан намерены укреплять торгово-экономические связи. О развитии двустороннего сотрудничества шла речь на встрече председателя Палаты представителей с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока взаимный товарооборот не соответствует потенциалу. В прошлом году он составил 78 миллионов долларов. Хотя за 8 месяцев 23-го прибавили 15 %, взаимодействие может быть куда более продуктивным, отметили стороны. Для этого в первую очередь необходимо взять под контроль реализацию дорожной карты на 2022-2026 годы, подписанной главами государств в Душанбе.

Александр Сонгин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Между Республикой Беларусь и Таджикистаном сложились давние партнерские отношения. У парламентов наших стран есть группы дружбы, которые во главу угла своей работы ставят развитие прежде всего торгово-экономических, политических отношений. В республику Беларусь поставляет машины, трактора, в молочной сфере предприятия начинают работать, нефтепродукты – обязательная составляющая, которую поставляет Беларусь, сахар, который очень востребован в Таджикистане.

Как подчеркнул Владимир Андрейченко, бизнес всегда найдет точки соприкосновения, где это выгодно. А задача парламентариев и дипломатов – поддержать хорошие начинания. Однако не только вопросы экономики интересны государствам. Важными сферами для сотрудничества являются также образование, культура и туризм.