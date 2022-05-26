Яровыми засеяно более 513 тыс гектаров. С какими результатами в Минской области завершается посевная?

Все проходит согласно графику. Яровыми культурами засеяно более 513 тысяч гектаров. 36 тысяч – сахарной свеклой. И около 8 тысяч – льном. Перед посевной прошло серьезное обновление машинно-тракторного парка, подготовили необходимое количество топлива и качественные семена. Все это помогло провести сев в срок.

Сергей Левкович, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

В этом году посевная кампания, как и каждый год, наверное, не обошлась без сюрпризов. Мы помним, какой был дождливый апрель. Хоть мы и опаздывающие, но в сроки вложились в целом для посева яровых культур с учетом погодных условий. Мы в этом году дружно шли по посевной кампании, некоторые были отстающими, но быстро наверстывали свои темпы.