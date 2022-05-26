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Яровыми засеяно более 513 тыс гектаров. С какими результатами в Минской области завершается посевная?

26 мая 2022 13:33
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Новости Беларуси. В Минской области посевная кампания почти завершена, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работают на последних гектарах с кукурузой и однолетними травами.

Яровыми засеяно более 513 тыс гектаров. С какими результатами в Минской области завершается посевная?-1

Все проходит согласно графику. Яровыми культурами засеяно более 513 тысяч гектаров. 36 тысяч – сахарной свеклой. И около 8 тысяч – льном. Перед посевной прошло серьезное обновление машинно-тракторного парка, подготовили необходимое количество топлива и качественные семена. Все это помогло провести сев в срок.

Яровыми засеяно более 513 тыс гектаров. С какими результатами в Минской области завершается посевная?-4

Сергей Левкович, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
В этом году посевная кампания, как и каждый год, наверное, не обошлась без сюрпризов. Мы помним, какой был дождливый апрель. Хоть мы и опаздывающие, но в сроки вложились в целом для посева яровых культур с учетом погодных условий. Мы в этом году дружно шли по посевной кампании, некоторые были отстающими, но быстро наверстывали свои темпы.

Яровыми засеяно более 513 тыс гектаров. С какими результатами в Минской области завершается посевная?-7

Сейчас на мехдворах ведут подготовку техники к уборочной. Приводят в порядок зерносушилки и складские помещения.

# Сельское хозяйство # Экономика # Сергей Левкович # Фотофакт

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