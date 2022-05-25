Новости экономики за 25.05.2022

Новости Беларуси. Беларусь нарастила экспорт медуслуг до девяти миллионов долларов за три месяца. По данным Минздрава, изменилась структура экспорта как по странам, так и по видам наиболее популярных медуслуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 % прироста экспорта обеспечили иностранцы, проживающие не в СНГ. Это Китай, США, Грузия. Так называемый медицинский туризм прирастает в стоматологии, гинекологии, неврологии, реабилитации. Вопреки волнам коронавируса, медицинская сфера смогла выполнить и даже перевыполнить план по экспорту услуг за 2021 год – прирост составил 20 %.