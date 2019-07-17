Яркий пример – это БелАЗ. Павел Утюпин о кооперации машиностроительных предприятий Беларуси и России

Новости Беларуси. Межрегиональное сотрудничество способно ускорить рост взаимного товарооборота Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение сегодня, 17 июля, было озвучено на VI Форуме регионов. Его в эти дни принимает Санкт-Петербург.

Из года в год межрегиональные связи крепнут, сотрудничество становится более масштабным и результативным. Конечно, роль в этом играют и переговорные площадки – такие, как проходящий форум. На профильных секциях участники обсудили создание общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты. Также стороны отметили важность развития кооперации машиностроительных предприятий двух стран.