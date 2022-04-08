«Я уверен, что вы хорошо знаете наши возможности». Лукашенко встретился с послом Пакистана

Стратегия в геополитике, наша позиция по конфликту в Украине и точки роста совместного товарооборота между Беларусью и Пакистаном. Все эти темы 8 апреля глава государства обсудил с послом этой страны в Минске Саджадом Хайдером Ханом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Мы всегда были вместе с Россией и будем». Читать здесь.

Второй блок вопросов касался экономики. Пакистан – это громадный рынок. Его население составляет более 200 миллионов человек. Это половина численности Евросоюза. В азиатском регионе уже знакомы с белорусской продукцией. Дипломатические отношения с Пакистаном установлены 28 лет назад. Александр Лукашенко дважды посещал Исламабад. Последняя встреча Президента с политическим руководством Пакистана состоялась в сентябре 2021 года на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Таджикистане. У Беларуси сложились хорошие отношения как с прежним правительством, так и с нынешним.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас есть основа для нашего сотрудничества. Как меня информируют, в Пенджабе начало функционировать наше совместное предприятие по производству техники. Мы готовы и дальше двигаться. Я уверен, что вы хорошо знаете наши возможности и чем мы можем быть полезны для Пакистана, поэтому я не стану перечислять всего того, что вы знаете. Если у вас есть какой-то интерес к нашей экономике, к нашим возможностям, ворота любого предприятия для вас открыты, любого учреждения.

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Беларуси:

Беларусь обладает большим опытом в сфере сельского хозяйства и промышленности. Это является ключевыми точками интереса Пакистана, в том числе в части создания совместных предприятий на территории нашей страны. В Пакистане запланировано строительство девяти специальных экономических зон, четыре из которых находятся в высокой степени готовности. Эти зоны будут располагаться в пакистано-китайском экономическом коридоре и также могут представлять интерес для совместных проектов с белорусской стороной. В 2021 году товарооборот между Беларусью и Пакистаном составил 92,6 миллиона долларов, увеличившись более чем на 77 % к уровню 2020 года.