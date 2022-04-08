Александр Лукашенко: «Мы всегда были вместе с Россией и будем»

Стратегия в геополитике, наша позиция по конфликту в Украине и точки роста совместного товарооборота между Беларусью и Пакистаном. Все эти темы 8 апреля глава государства обсудил с послом этой страны в Минске Саджадом Хайдером Ханом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Я уверен, что вы хорошо знаете наши возможности». Лукашенко встретился с послом Пакистана. Подробнее.
Встреча состоялась во Дворце Независимости. Наш Президент еще раз заявил о четкой позиции официального Минска в связи со сложившейся ситуацией в Украине. Белорусский народ не хотел бы повторения истории.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нашу принципиальную позицию вы должны знать. Россия является нашим союзником, надежным союзником. Мы всегда были вместе с Россией и будем. В любой ситуации, в любых сложностях и трудностях. Мы за мирное урегулирование этого конфликта. Мы не приемлем никакой войны. У нас это на генетическом уровне. Мы прошли в середине прошлого столетия тяжелое десятилетие, оно нам стоило трети населения. Поэтому белорусский народ никакой войны и никакого конфликта и противостояния не приемлет. На этом основана и нынешняя наша позиция, которая выражается в том, что вопросы, которые обсуждаются так или иначе на каких-то международных площадках, не могут обсуждаться и решения не могут быть приняты без учета интересов белорусской стороны. Я думаю, вы вчерашнее заявление Президента Беларуси на заседании Совбеза слышали. Мы будем и впредь придерживаться этой позиции.