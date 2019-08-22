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«Я не понимал, как это сложно». Военные помогают аграриям в уборке урожая

22 августа 2019 12:41
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Новости Беларуси. Завершить уборочную страду аграриям помогают военные. На полях страны работают 70 единиц техники Минобороны и больше сотни военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я не понимал, как это сложно». Военные помогают аграриям в уборке урожая-1

Такую поддержку сельхозпредприятиям оказывают ежегодно. Корреспондент Галина Буро посмотрела на армейскую тактику на хлебной ниве.

«Я не понимал, как это сложно». Военные помогают аграриям в уборке урожая-4

Он мастерки маневрирует по зернотоку и ювелирно паркует армейский грузовик по линии выгрузки, будто всю жизнь работал в сельском хозяйстве. Но нет, Артем Амельченко минчанин, про деревню слышал только по рассказам мамы. Парень учится заочно на инженера, параллельно проходит срочную службу водителем. Признается: оказаться на уборочной было неожиданно, но интересно – узнал истинную цену хлеба.

«Я не понимал, как это сложно». Военные помогают аграриям в уборке урожая-7

Артем Амельченко, солдат срочной службы Центра обеспечения учебного процесса Военной академии Беларуси:
Надо было, чтоб машину отправили с Военной академии. Выбрали мой МАЗ, а водитель его я, и получается, мне пришлось ехать сюда. Но я не жалею об этом. Незабываемые впечатления. Я с этим не сталкивался, я не понимал, что это такое, как это. Это очень сложно – целый день за рулем надо ездить.

«Я не понимал, как это сложно». Военные помогают аграриям в уборке урожая-10

Дисциплина армейская, а вот труд один на всех, несмотря на звания. Солдаты, контрактники, офицеры весь месяц работают в Свислочском районе рука об руку с аграриями от рассвета до заката.

«Я не понимал, как это сложно». Военные помогают аграриям в уборке урожая-13

Павел Юшкевич, начальник отделения батареи Центра обеспечения учебного процесса Военной академии Беларуси:
Для военнослужащих срочной службы это даже часть боевой подготовки. Он водитель у нас, но в основном катается по шоссейным дорогам, по асфальту. Здесь приходится кататься и по полям, по лесам, подниматься в горку, пробираться через пески. Для него это полезный опыт в первую очередь. И ему этот опыт пригодиться в дальнейшей службе.

«Я не понимал, как это сложно». Военные помогают аграриям в уборке урожая-16

Помощников в форме совхоз, можно сказать, поставил на довольствие: трехразовое питание с доставкой по месту работы.

«Я не понимал, как это сложно». Военные помогают аграриям в уборке урожая-19

Надежда Михнюк, повар совхоза «Порозовский»:
Щи на первое, на второе гречка и колбаска по-домашнему, на третье компот из клубники.
– Как относитесь вы к военным?
– Как к своим, родным.

Военные действительно чувствуют себя как дома – жилье предоставило хозяйство.

«Я не понимал, как это сложно». Военные помогают аграриям в уборке урожая-22

Вот этот дом, второй этаж весь наш.

«Я не понимал, как это сложно». Военные помогают аграриям в уборке урожая-25

Галина Буро, корреспондент:
В Гродненской области на уборочной задействовано 20 единиц военной техники. Армейцы помогают сельхозпредприятиям четырех районов. И это тот случай, когда помощь можно даже взвесить. Военные перевезли больше 12 тысяч тонн зерна.

«Я не понимал, как это сложно». Военные помогают аграриям в уборке урожая-28

А зерно в этом году на вес золота. Только в совхозе «Порозовский» урожайность в два раза выше прошлогодней. Вывести с полей, загрузить в зерносушилку, засыпать в закрома – работы на страде хватает, а вот рук и техники – не всегда.

«Я не понимал, как это сложно». Военные помогают аграриям в уборке урожая-31

Дмитрий Турок, исполнительный директор совхоза «Порозовский»:
Если говорить насчет военных, вышло проще намного с ними, потому что своя техника была перераспределена на другие виды работ, мы занимались заготовкой кормов. Поэтому вовремя и корма заготовили, вовремя и убрали зерновые.

«Я не понимал, как это сложно». Военные помогают аграриям в уборке урожая-34

Уборочная в стране финиширует под гул комбайнов. Многие хозяйства уже встречают дожинки с увесистым караваем. Как только продовольственный запас будет полностью обеспечен, военные вернутся к службе.

# Уборочная кампания # Экономика # Артем Амельченко # Павел Юшкевич # Надежда Михнюк # Галина Буро # Дмитрий Турок # Фотофакт

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