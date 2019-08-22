Более 100 млн рублей возвращено в бюджет благодаря работе КГК в первом полугодии

Новости Беларуси. Почти 600 уголовных дел и свыше 100 миллионов рублей, возвращенных в бюджет государства. Комитет госконтроля подводит итоги работы за первое полугодие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2019-го сотрудники ведомства провели несколько сотен проверок и десятки аудитов эффективности. В целом за последние пять лет количество контрольных мероприятий сократилось в разы. Инспекторы в первую очередь делают ставку на профилактику. Под особым контролем борьба с необоснованным посредничеством.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Выполняя требования Президента по пресечению необоснованного посредничества, все органы Комитета государственного контроля принимают жесткие адекватные меры по пресечению необоснованного посредничества. В практике контрольной деятельности у нас много случаев, когда мы выявляем случаи необоснованного посредничества.

Я один пример только приведу. «Барановичхлебопродукт», когда закупал ветеринарные препараты производства Республики Беларусь у посредника, заплатил за это почти миллион рублей. Представляете, что такое миллион рублей для одного предприятия? По четырем лицам возбуждено два уголовных дела. Я думаю, что в рамках возбужденных уголовных дел эти деньги вернутся в бюджет государства или этому предприятию.

Мы много таких случаев выявляем. Это говорит о том, что те меры, которые мы принимаем, может быть и недостаточные, но, по крайней мере, мы видим эту проблему, и будем с ней бороться всеми силами и средствами, которые нам предоставлены законодательством.