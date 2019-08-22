«Проще намного с ними»: военные помогают завершить уборочную кампанию

Новости Беларуси. Завершить уборочную страду аграриям помогают военные. На полях страны работают 70 единиц техники Минобороны и больше сотни военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую поддержку оказывают сельхозпредприятиям ежегодно. В Гродненской области армейцы трудятся в четырех районах. И это тот случай, когда помощь можно даже взвесить: военные перевезли уже больше 12 тысяч тонн зерна.

Дмитрий Турок, исполнительный директор совхоза «Порозовский»:

Если говорить насчет военных, вышло проще намного с ними, потому что своя техника была перераспределена на другие виды работ, мы занимались заготовкой кормов. Поэтому вовремя и корма заготовили, вовремя и убрали зерновые.