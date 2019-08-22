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Уборочная кампания-2019. В Беларуси осталось убрать 7% полей

22 августа 2019 08:04
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии завершают уборку зерновых. До конца жатвы остались считанные дни, в хозяйствах сейчас собирают последние тонны хлеба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом по стране предстоит обработать лишь 7 % посевных площадей.

Уборочная кампания-2019. В Беларуси осталось убрать 7% полей-1

Большую часть республиканского каравая составляет урожай Минской области. Здесь убрано свыше 1 миллиона 600 тысяч тонн зерна. Среди регионов-миллионников также Брестский и Гродненский. Более 90 % площадей к этому дню убрали в Гомельской и Могилевской областях.

Хозяйства, которые уже завершили жатву, направляют технику в соседние районы. Помощь наверняка потребуется и на севере страны. В Витебской области убрано 76,5 % площадей.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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