Уборочная кампания-2019. В Беларуси осталось убрать 7% полей

В целом по стране предстоит обработать лишь 7 % посевных площадей.

Новости Беларуси. Белорусские аграрии завершают уборку зерновых. До конца жатвы остались считанные дни, в хозяйствах сейчас собирают последние тонны хлеба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большую часть республиканского каравая составляет урожай Минской области. Здесь убрано свыше 1 миллиона 600 тысяч тонн зерна. Среди регионов-миллионников также Брестский и Гродненский. Более 90 % площадей к этому дню убрали в Гомельской и Могилевской областях.

Хозяйства, которые уже завершили жатву, направляют технику в соседние районы. Помощь наверняка потребуется и на севере страны. В Витебской области убрано 76,5 % площадей.