«Взаимный товарооборот растёт». Поставки сельхозпродукции в Казахстан выросли больше чем на 20%

Новости Беларуси. Казахстан заинтересован в опыте белорусов по развитию молочной и сахарной отраслей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 февраля делегация из этой страны встретилась со своими коллегами из Минска.

Как выяснилось, только в 2020 году экспорт отечественной сельскохозяйственной продукции в Казахстан вырос больше чем на 20 %. Выручка – порядка 290 миллионов долларов. Здесь высоко ценят наши пищевые продукты за качество. Повышенным спросом в Казахстане пользуется белорусское молоко, сливки и масло, сахар.

В приоритете на ближайшие годы – развитие двустороннего сотрудничества в научной и образовательной сферах. Есть договоренности в обмене опытом для подготовки и переподготовки кадров АПК. В планах у обеих стран также сотрудничество по таким направлениям, как растениеводство и животноводство, совместное производство ветеринарных препаратов, торговля продовольствием.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В 2019 году состоялась первая рабочая группа, на которой были выработаны направления работы. Первое – это торговые наши отношения. По результатам работы за 2020 год товарооборот вырос в 1,2 раза. Экспорт белорусской продукции и продуктов питания составил на уровне 121 % к уровню 2019 года.

Сапархан Омаров, министр сельского хозяйства Казахстана:

У нас взаимный товарооборот растет и наша задача (двух министерств) – еще больше увеличить этот оборот и совместно работать по некоторым направлениям.