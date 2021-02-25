Прямой эфир

«Взаимный товарооборот растёт». Поставки сельхозпродукции в Казахстан выросли больше чем на 20%

25 февраля 2021 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Казахстан заинтересован в опыте белорусов по развитию молочной и сахарной отраслей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 февраля делегация из этой страны встретилась со своими коллегами из Минска.

«Взаимный товарооборот растёт». Поставки сельхозпродукции в Казахстан выросли больше чем на 20%-1

Как выяснилось, только в 2020 году экспорт отечественной сельскохозяйственной продукции в Казахстан вырос больше чем на 20 %. Выручка – порядка 290 миллионов долларов. Здесь высоко ценят наши пищевые продукты за качество. Повышенным спросом в Казахстане пользуется белорусское молоко, сливки и масло, сахар.

«Взаимный товарооборот растёт». Поставки сельхозпродукции в Казахстан выросли больше чем на 20%-4

В приоритете на ближайшие годы – развитие двустороннего сотрудничества в научной и образовательной сферах. Есть договоренности в обмене опытом для подготовки и переподготовки кадров АПК. В планах у обеих стран также сотрудничество по таким направлениям, как растениеводство и животноводство, совместное производство ветеринарных препаратов, торговля продовольствием.

«Взаимный товарооборот растёт». Поставки сельхозпродукции в Казахстан выросли больше чем на 20%-7

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В 2019 году состоялась первая рабочая группа, на которой были выработаны направления работы. Первое это торговые наши отношения. По результатам работы за 2020 год товарооборот вырос в 1,2 раза. Экспорт белорусской продукции и продуктов питания составил на уровне 121 % к уровню 2019 года.

«Взаимный товарооборот растёт». Поставки сельхозпродукции в Казахстан выросли больше чем на 20%-10

Сапархан Омаров, министр сельского хозяйства Казахстана:
У нас взаимный товарооборот растет и наша задача (двух министерств)  еще больше увеличить этот оборот и совместно работать по некоторым направлениям.

«Взаимный товарооборот растёт». Поставки сельхозпродукции в Казахстан выросли больше чем на 20%-13

В ближайшие дни гости из Казахстана побывают на сельскохозяйственных и промышленных площадках нашей страны. В программе – молочные заводы, агрокомбинаты, крупные производства техники, ведущие вузы страны.

# Сельское хозяйство # Экономика # Иван Крупко # Сапархан Омаров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Улахович: мы видим огромный интерес к новой продукции белорусских предприятий
24 февраля 2021 20:37

Владимир Улахович: мы видим огромный интерес к новой продукции белорусских предприятий

Министр промышленности Беларуси: появился устойчивый спрос на продукцию компании БелАЗ
24 февраля 2021 11:12

Министр промышленности Беларуси: появился устойчивый спрос на продукцию компании БелАЗ

Министр экономики Беларуси: в октябре 2020-го мы восстановили наш экспорт, а в декабре уже получили прирост 4%
23 февраля 2021 12:24

Министр экономики Беларуси: в октябре 2020-го мы восстановили наш экспорт, а в декабре уже получили прирост 4%