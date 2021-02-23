Министр экономики Беларуси: в октябре 2020-го мы восстановили наш экспорт, а в декабре уже получили прирост 4%

Новости Беларуси. Несмотря на беспрецедентное давление как внешних, так и внутренних факторов, обеспечена устойчивая работа экономики. Об этом 23 февраля заявил премьер-министр Беларуси. В Совмине подвели итоги социально-экономического развития страны за 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там особо подчеркнули, что государство своевременно и в полном объеме обеспечило выплаты по внешним и внутренним валютным обязательствам, при этом сохранив золотовалютные резервы. Более того, пострадавшим от пандемии отраслям была оказана серьезная поддержка – 2 млрд рублей. Это позволило обеспечить бесперебойную работу предприятий и, самое главное, сохранить трудовые коллективы.

Беларусь не останавливала экономику, и в результате темп роста ВВП страны за прошлый год (это 99,1 %) превысил темп роста мировой экономики на 2,6, а ЕС и вовсе на 5,5 процентных пункта. Положительное сальдо внешней торговли – почти 2 млрд долларов. В абсолютном исчислении это максимальный показатель за всю историю суверенной Беларуси.