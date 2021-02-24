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Владимир Улахович: мы видим огромный интерес к новой продукции белорусских предприятий

24 февраля 2021 20:37
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Новости Беларуси. Какая продукция белорусского производства пришлась по вкусу жителям стран Персидского залива? Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полный выпуск экономики за 24.02.2021 смотрите в видеоматериале.

Владимир Улахович: мы видим огромный интерес к новой продукции белорусских предприятий-1

Белорусские предприятия в скором времени могут быть аккредитованы для поставок продукции на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Такую перспективу обсудили в рамках международной выставки продуктов питания Gulfood в Дубае. Это одна из самых крупных в мире выставок продуктов питания.

Владимир Улахович: мы видим огромный интерес к новой продукции белорусских предприятий-4

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Очень важно, что несмотря на все сложности, которые принес пандемийный год, Беларусь смогла нарастить экспорт. И сегодня мы видим огромный интерес к новой продукции белорусских предприятий. Инновационная продукция, видим большой интерес со стороны партнеров, мы работаем в условиях очень конструктивного взаимодействия с нашими партнерами в Дубае, с торгово-промышленной палатой Дубае, с агентством в Дубае. Это создает серьезные предпосылки к наращиванию белорусского экспорта в самых разных странах.

Владимир Улахович: мы видим огромный интерес к новой продукции белорусских предприятий-7

Белорусы в одну из богатейших стран приехали со своим «золотым запасом». Так, Пинский мясокомбинат презентовал отруб из говядины на кости. Аромат выпечки и белорусского хлеба, распространяясь по залу, мотивирует покупателя на покупку. Продукция пришлась по вкусу жителям стран Персидского залива.

Владимир Улахович: мы видим огромный интерес к новой продукции белорусских предприятий-10

Предприятия Белгоспищепрома в ходе выставки планируют заключить контракты более чем на 2 миллиона долларов. Концерн представил гостям самые полезные разработки белорусских технологов: рапсовое масло и шоколад, который соответствует высоким мировым стандартам. Всего в нашей экспозиции стенды 25 компаний, каждый продукт имеет сертификат «Халяль».

# Предприятия Беларуси # Экономика # Владимир Улахович # Наталья Надольская # Фотофакт

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