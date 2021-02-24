Министр промышленности Беларуси: появился устойчивый спрос на продукцию компании БелАЗ
Новости Беларуси. Тандем промышленности и науки, развитие электротранспорта и «умный» экспорт. Промышленные акценты года обсудили 24 февраля в профильном министерстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итоговая коллегия ведомства – это повод проанализировать успехи и пробелы отрасли в 2020-м и четко обозначить новые ориентиры работы. Не секрет, что в планы промышленников вмешалась пандемия, однако избежать больших потерь нам все же удалось. Не остановились конвейеры, сохранились важные контракты, снижены запасы продукции на складах, организованы новые поставки.
Промышленный экспорт 2020 года – более 3,5 миллиарда долларов. Экспортная подушка безопасности подготовлена и на текущий год. Интерес к нашей сельхозтехнике есть в Зимбабве, Анголе и других странах Африки.
Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
Появился устойчивый спрос на продукцию компании БелАЗ. Сумели подписать еще один очень крупный контракт на поставку машин в Индию. В 2021 году проводим испытания шести машин класса 220 тонн грузоподъемности, ну и 2022, 2023 годы – поставляем 90 машин. Есть отдельные предприятия, которыми нужно заниматься. Мы их тоже знаем. Это «Интеграл», это БелОМО, это завод имени Козлова, это наши станкостроительные предприятия. Все это есть в планах нашего развития. И я думаю, что ситуация будет меняться. Есть уверенность по следующему году. Мы видим рост экспорта. За январь он составил 111 %. Мы видим, что в феврале данная тенденция сохранится.
Среди промышленных точек роста – внедрение в производство научных разработок и выпуск инновационных продуктов. Отдельного внимания заслуживает и электротранспорт, причем не только экомобили и техника, но и производство комплектующих. Представить это перспективное направление в отрасли должен инновационно-промышленный кластер, созданный совместно с Академией наук.