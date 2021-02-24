Министр промышленности Беларуси: появился устойчивый спрос на продукцию компании БелАЗ

Новости Беларуси. Тандем промышленности и науки, развитие электротранспорта и «умный» экспорт. Промышленные акценты года обсудили 24 февраля в профильном министерстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоговая коллегия ведомства – это повод проанализировать успехи и пробелы отрасли в 2020-м и четко обозначить новые ориентиры работы. Не секрет, что в планы промышленников вмешалась пандемия, однако избежать больших потерь нам все же удалось. Не остановились конвейеры, сохранились важные контракты, снижены запасы продукции на складах, организованы новые поставки.