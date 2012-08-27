Вытеснят ли когда-нибудь белорусские яблоки польские и голландские, особенно зимой?

Новости Беларуси. Специалисты уверяют, что за белорусскими фруктами будущее и к 2015 наши яблоки должны вытеснить с прилавков отечественных магазинов польские и голландские сорта. Почти в каждом районе заложены фруктовые сады. Ежегодно только Могилёвская область прибавляет в сборе яблок более тысячи тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Саханков, генеральный директор Могилёвской областной ассоциации производителей плодово-овощной продукции:

Сегодня мы видим плоды тех трудов. Сады начали плодоносить. В этом году в области соберём около 15 тысяч тонн, из них 2,5 тысячи тонн из новых садов. Они отличного качества и имеют товарный вид. Сегодня отечественного яблока на рынке не достаточно, поэтому я думаю, оно будет востребовано.

В хозяйстве «Родина» всерьёз садоводством начали заниматься только 5 лет назад. Но уже в этом году местные садоводы хотят собрать более 200 тонн яблок. Все они пойдут на продажу. В хозяйстве подсчитали, что уже в ближайшие пару лет садоводство для них станет настоящей «золотой жилой». Только в этом году доход СПК от продажи яблок составит несколько миллиардов рублей.

Александр Лапотентов, председатель сельхозорганизации:

Нужно иметь какой-то резерв прочности, стабильности финансовой. И когда узнали, что яблоки, при нормальном к ним отношении, при повороте к ним лицом, дают до 300% рентабельности, то, конечно, нас это заинтересовало. Есть рынки сбыта, мы их прощупываем. Цены разные в зависимости от сорта, поэтому я думаю, что мы будем в выигрыше.

В СПК «Родина» яблоневый сад занимает более 100 гектаров. Садоводы планируют, что уже через 2 года здесь можно будет собрать за сезон более полутора тысяч тонн яблок. Часть пойдёт на продажу, остальное - в стабилизационный фонд. Кстати, уже к концу года в хозяйстве планируют построить новое фруктохранилище на 350 тонн. А значит, выращенные в этом саду яблоки можно будет увидеть на прилавках магазинов даже зимой.