Китай готовится в октябре 2012 года приступить к строительству технопарка в Смолевичах

Новости Беларуси. 27 августа в Минске подписали устав и учредительные документы китайско-белорусской компании по развитию индустриального парка в Смолевичах. Здесь будут заниматься проектированием, строительством и поиском инвесторов. Концепция парка предусматривает создание удобной инфраструктуры для развития бизнеса, существенное налоговое послабление для участников проекта. Приоритетные направления - электроника, биомедицина, тонкая химия и машиностроение. Также на территории парка появятся тысячи новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ермак, заместитель председателя Минобисполкома:

Это и строительство и жилья, и гостиницы, и логистических и торговых центров, и всей остальной инфраструктуры, которая позволит на это территории не только заниматься производством, но жить и работать. Чтобы условия жизни и работы были достойными.

Ло Янь, председатель правления — генеральный директор Китайской корпорации инжиниринга:

Сейчас мы работаем над создание генерального плана. Надеемся, что в самое ближайшее время белорусские и китайские проектировщики обсудят все детали. И наша корпорация в октябре сможет приступить к реализации проекта. Создание индустриального парка для нас возможность выхода на белорусский рынок. А в перспективе и на российский.