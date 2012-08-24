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Фермер из Калифорнии похвалил систему хранения овощей в СПК «Ольговское» - ведущем хозяйстве Витебской области

24 августа 2012 18:56
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Новости Беларуси. Калифорнийский фермер познакомился с технологией хранения овощей в хозяйстве Витебской области. Иностранного специалиста интересовал опыт заготовки картофеля, капусты и моркови в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дин Вилер, американский фермер с 50-летним стажем, в Беларуси впервые. Последнее время путешествует по миру волонтером – делится опытом и приобретает новый.

СПК «Ольговское» - ведущее овощное хозяйство региона. Каждый год закладывает на хранение по 6 тысяч тонн овощей.

Дин Вилер, фермер, эксперт в области послеуборочной доработки продукции растениеводства (США):
Я думаю, это очень хорошее хранилище, потому что здание герметично, здесь установлены холодильные установки, чтобы охлаждать продукцию, что очень важно. У этого хозяйства прекрасный старт в работе по контролю за температурным режимом.

Денис Береснев, главный агроном СПК «Ольговское»:
У нас уже сделаны первые шаги. Есть микроклимат на 1600 тонн. Камеры, куда мы закладываем нашу овощную продукцию. Есть большая технология, на которой нужно всегда двигаться. Того европейского показателя, который есть, мы еще не достигли, но к этому стремимся.

Дин Вилер, фермер:
Очень впечатлён сельским хозяйством Беларуси. Здесь очень много земель и людей, занимающихся сельским хозяйством. Очень интересно познакомиться с агрокультурой Беларуси. Здесь хорошие ухоженные поля. Также много сложностей в сельском хозяйстве из-за холодных зим, но белорусские аграрии отлично справляются.

# Сельское хозяйство # Государственная политика

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