В комплекс зданий «IBA Group» в Минске компания вложит 100 000 000 долларов: здесь программисты будут жить и работать

Новости Беларуси. Торжественная церемония закладки памятной капсулы в фундамент строящегося научно-производственного здания «IT парк» состоялась 23 августа в Минске. Один из ведущих центров крупнейшего разработчика и производителя современных информационных технологий «IBA Group» разместится на территории Парка высоких технологий. На протяжении 20 лет компания работает над созданием систем информационной безопасности, создает операционное обеспечение IT технологий. Строительство комплекса зданий «IBA Group» планируется завершить к концу 2013 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Левтеев, председатель наблюдательного совета «IBA Group» Республики Беларусь:

Это должен быть такой замкнутый кластер, где людям будет удобно и работать, и отдыхать, и жить. Потому что здесь идет достаточно большое жилищное строительство. Это будет такой технопарк, где человек попадёт в совершенно другую атмосферу. Это действительно должен быть наукоград.

В комплекс зданий «IBA Group» войдут не только офисы, обустроенные по последнему слову техники, но и многоуровневая парковка, жилые дома, а также торговые объекты и спортивный центр. В строительство такого кластера компания планирует вложить 100 миллионов долларов.

Игорь Кудревич, глава администрации Первомайского района Минска:

Почти весь программный продукт, который разрабатывают резиденты Парка высоких технологий, реализуется на экспорт. А это улучшение платежного баланса республики. Если речь идет о том, что резидентами Парка будет потрачено около 100 млн. долларов в реализацию реконструкции территории, строительства зданий, то и город потратит не менее на реконструкцию улично-дорожной сети, транспортного сообщения, строительство детского сада, школы, жилье.

В «IT парке» будут трудиться около тысячи специалистов. Большинство — белорусы. Одна из важных целей компании — создать для сотрудников условия работы, максимально приближенные к уровню ведущих мировых компаний. Ведь в таких условиях даже самые смелые и грандиозные идеи легче воплощать в жизнь.

Валерий Цепкало, директор ГУ «Администрация Парка высоких технологий» Республики Беларусь:

На самом деле, мы говорим о постоянном росте экспортного потенциала компании и в целом парка высоких технологий. Естественно, работа на внутреннем рынке, проведение модернизации наших предприятий с использованием современных информационных технологий. На 98% будут работать белорусские специалисты. Остальное - сотрудники из разных стран мира.

В 2013 «IBA Group» отметит своё 20-летие. И фундаментальная капсула, с электронным посланием потомкам, сохранит эту историю на десятки, а может и на сотни лет. Но а пока, впереди месяцы глобального строительства и больших надежд.