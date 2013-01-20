Вытеснят ли гипермаркеты маленькие продуктовые магазины из городов и жизни людей

Новости Беларуси. Недавно ворвавшиеся в нашу жизнь гипер- и супермаркеты, безусловно, удобный вариант для любой домохозяйки: в одном месте можно купить буквально все. Но стоит ли списывать со счетов старые добрые магазины шаговой доступности? А ведь нередко таковые, оказавшись в зоне влияния большого конкурента, попросту умирают. Таковы законы шоппинга.

Николай Ботан, владелец магазина:

Это последние товары, которые сегодня есть, которые мы стараемся продать. Дальнейшая судьба этого предприятия мне не известна, я для себя решение еще не принял.

Этот магазин в центре Молодечно проработал четыре года. Был построен усилиями «частника» на пустом месте. Но долго продержаться себе не в убыток не получилось. Владелец объясняет: во-первых, улица, на которой находится торговая точка, стала пешеходной. А значит нет места для парковки покупателей. И в то же время в не самом большом городе появился крупный конкурент – супермаркет.

Николай Ботан, владелец магазина:

В городе много людей, которые занимаются и малым бизнесом. Малые объекты торговые: магазинчики, парикмахерские, салончики и так далее. Они ведь имеют право на жизнь. И если в центральной части города мы будем строить крупные объекты такого рода, безусловно, что здесь у нас останется?

С мая прошлого года никакой прибыли. А на сегодняшний день прямые убытки составляют почти полмиллиарда рублей. В магазине работало 73 человека, большинство из которых пришлось уволить. Некоторые из них подписали трудовые контракты как раз в новом оптовом центре. В то время как мелкий и средний продовольственный бизнес города сдавал свои позиции. Ведь покупатель «сбежал» не только из этого торгового центра.

Николай Ботан, владелец магазина:

Не потому, что они не конкурентоспособны, ценовой фактор и там и там примерно одинаковый, а потому, что человек сегодня ориентируется на объекты крупной торговли. Это более удобно: приехал с корзинкой. Но есть же люди, которые хотят выйти из дома и купить молоко, сырок и так далее.

Более глобальный поход в магазин жители крупных городов теперь планируют заранее. И постепенно такая процедура выходит из ежедневного расписания хозяек.

Большая и удобная парковка – один из главных аргументов за поездку в супермаркет. В такие магазины просто за хлебом заходят редко. Поэтому «час пик» приходится на выходные, когда сюда стекаются покупатели с недельным списком продуктов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Такие места для тех, кто предпочитает комфорт: чисто, тепло, играет музыка. Все сделано с расчетом на то, что покупатель задержится и обстоятельно подумает, что бы еще взять. Для этого существует множество маркетинговых приемов. Самый распространенный – это акции по снижению цены. Есть мнение, что в такую категорию попадает товар, который скоро испортиться и его надо быстрее продать. Обезопасить себя можно только внимательным изучением срока годности. Если товар продовольственный и на акции должен быть меньше срока потребления.

Еще смысл таких отдельных полок заключается в том, чтобы продвигать бренды, новинки и распродавать остатки одежды и обуви в конце сезона.

Надежда Адамович, заместитель директора по коммерческим вопросам гипермаркета:

Преимущества крупной торговли в том, что мы предлагаем акции, скидки, распродажи. Также представляем сезонный товар по мере того, как меняется на улице погода, праздники отражаются в календаре. То есть покупатель, зайдя к нам, может закрыть сразу все потребности. Экономя время, деньги и совершая покупки в хорошей атмосфере.

Также посетителя легко можно подкупить продукцией собственного приготовления. Например, свежей выпечкой или кондитерскими изделиями. У таких прилавков часто можно встретить детей.

Но главное – ассортимент. Все в одном павильоне: еда, косметика, бытовая химия и одежда.

Надежда Адамович, заместитель директора по коммерческим вопросам гипермаркета:

В силу того, что большая группа товаров промышленного назначения, а также потому, что мы собираем все товары в одном месте и ассортимент обычного гипермаркета – от 30 до 60 тысяч артикулов, средний чек у гипермаркета выше, чем у супермаркета или магазина у дома.

Вообще, по данным исследований, 80% покупок в магазинах совершают женщины, которым в случае семейного «шоппинга» мешают расходовать бюджет такие факторы как дети и мужья. Вот почему продажи крупных магазинов растут, если в торговом центре есть специальные детские комнаты и кафе.

Привлекающие маневры крупной торговли мелкому частнику обойти сложно. Поэтому остается рассчитывать на эксклюзивный подход и бороться за каждого покупателя не ценой, так сервисом. Впрочем, мировая практика показывает, что это вполне возможно.