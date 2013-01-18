Авиапарк МЧС планируют пополнить вертолетом с системой горизонтального тушения

Новости Беларуси. Авиапарк МЧС Беларуси может пополнить вертолет с системой горизонтального тушения. Возможность приобретения новой машины сейчас рассматривается. Использовать её планируют в Минске, где активно развивается высотное домостроение.

Средства на покупку техники, а это около 120 миллиардов рублей, уже заложены в бюджет столицы. Техническому обновлению спасательной службы помогают и белорусские ученые. МЧС сотрудничает с Национальной академией наук в вопросах разработки современного оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Разрабатывают технику на шасси наших отечественных автомобилей, в большинстве случаев это завод МАЗ. В целом же постоянное идет совершенствование по разработке и оборудования необходимого для проведения тех или иных работ, связанных с тушением пожаров, и стволы, и рукава сегодня производят наши предприятия.