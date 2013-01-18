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Эксперты предсказывают рекордный год в торговых отношениях Беларуси и КНР

18 января 2013 11:34
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Новости Беларуси. Наступивший год может стать рекордным в торговых отношениях Беларуси и КНР. Это отмечают эксперты. В Минске сегодня проходит  первый белорусско-китайский семинар по промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

За 11 месяцев прошлого года товарооборот стран превысил показатель всего 2011 года, когда был достигнут исторический максимум. Совместные проекты в сферах телекоммуникаций, энергетики, транспорта, строительства успешно реализуются.

В числе значимых - начало создания белорусско-китайского индустриального парка, строительство целлюлозного комбината в Гомельской области. Социально важными  являются возведение микрорайона Лебяжий и гостиницы «Пекин» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Кирилл Рудый, заместитель генерального директора белорусско-китайской компании:
Беларусь сохранила наследие научно-техническое, поэтому, безусловно, высококвалифицированные кадры в них заинтересованы китайские компании и пытаются привлечь их, пытаются создать основу для сотрудничества. Кроме того китайские компании активно работают в качестве генеральных подрядчиков в крупных подрядных строительных проектах.

Лю Сюэсун, советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Республике Беларусь:
У вас очень хороший инвестиционный климат. Во-первых, просто народ очень лоялен к китайскому народу, между нашими государствами наладились очень хорошие и политические, и экономические отношения. И они себя чувствуют на белорусском рынке комфортабельно.

# Экономика # Беларусь-Китай # Международное сотрудничество

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