Эксперты предсказывают рекордный год в торговых отношениях Беларуси и КНР

Новости Беларуси. Наступивший год может стать рекордным в торговых отношениях Беларуси и КНР. Это отмечают эксперты. В Минске сегодня проходит первый белорусско-китайский семинар по промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

За 11 месяцев прошлого года товарооборот стран превысил показатель всего 2011 года, когда был достигнут исторический максимум. Совместные проекты в сферах телекоммуникаций, энергетики, транспорта, строительства успешно реализуются.

В числе значимых - начало создания белорусско-китайского индустриального парка, строительство целлюлозного комбината в Гомельской области. Социально важными являются возведение микрорайона Лебяжий и гостиницы «Пекин» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Рудый, заместитель генерального директора белорусско-китайской компании:

Беларусь сохранила наследие научно-техническое, поэтому, безусловно, высококвалифицированные кадры в них заинтересованы китайские компании и пытаются привлечь их, пытаются создать основу для сотрудничества. Кроме того китайские компании активно работают в качестве генеральных подрядчиков в крупных подрядных строительных проектах.

Лю Сюэсун, советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Республике Беларусь:

У вас очень хороший инвестиционный климат. Во-первых, просто народ очень лоялен к китайскому народу, между нашими государствами наладились очень хорошие и политические, и экономические отношения. И они себя чувствуют на белорусском рынке комфортабельно.