В Петриковском районе начато строительство горно-обогатительного комбината

Новости Беларуси. Разработка Петриковсковского месторождения калийных солей не за горами. Подготовительные работы в районе Припятского прогиба уже ведутся. Тендер на реализацию важного для страны проекта выиграл «Беларуськалий». Однако президент не исключает участия иностранного инвестора в освоении Петриковского калийного месторождения. Об этом он заявил на пресс-конференции для представителей белорусских и зарубежных СМИ.

Параллельно с геологической разведкой за дело взялись строители. Первые шаги сделаны и на закладке площадки под будущий горно-обогатительный комбинат.

Через пару недель Мария Алексеевна отметит свой 70-летний юбилей. Всю жизнь прожила в родной Слободе, а о том, что собственный сарай стоит на миллиардах долларов, узнала только теперь.

Мария Боровик:

Раз уж нашли соль, ну, конечно, это же надо государству. Конечно, надо. Пусть копают. А что она там лежит, мы что сделаем. А так пойдет на пользу какую.

Геологи утверждают: Петриковское месторождение калийных солей уникально. Его разработка – перспективный резерв белорусской экономики.

Наталья Петрова, доцент кафедры динамической геологии БГУ:

Даже в мире таких месторождений, как Петриковское, нет, прежде всего потому, что они отличаются особым минералогическим видом.

В настоящее время «Белгорхимпромом» проводится оценка обогатимости и отработка технологической схемы переработки калийных руд.

Для всего Петриковского района, в промышленности которого сегодня занято не более 600 человек, открытие горно-обогатительного комбината сродни перехода в новую эру. И здесь об этом говорят в открытую.

Геннадий Пономаренко, заместитель председателя Петриковского райисполкома:

Промышленность Петриковского района представлена только шестью организациями, на которых работают порядка 500-600 человек. Поэтому, если построят горно-обогатительный комбинат на две тысячи рабочих мест, это даст большой толчок.

В самом Петрикове уже начата подготовка к новой жизни. На деньги «Беларуськалия» строятся два многоквартирных дома для персонала будущего комбината и строителей. Проект уже находится на стадии реализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Жевлаков, директор дирекции строящихся рудников ОАО «Беларуськалилий»:

Ведется строительство двух 59-квартирных домов для размещения специалистов, проводятся проектные и проектно-изыскательские работы, выполнены работы по топографической съемке площадки, выбрано место расположения промплощаки, разработка генплана.

Сдача первой очереди в эксплуатацию намечена на декабрь 2019 года.

Если темпы строительства горно-обогатительного комбината сохранятся, то рассвет новой, промышленной, эры Петриковского района не за горами. Чего с замиранием сердца и ждут полешуки.