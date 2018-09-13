Прямой эфир

Новую антиинфляционную программу утвердили в Беларуси

13 сентября 2018 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Важным элементом программы станет формирование тарифной политики с учетом роста уровня доходов населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За счет поэтапного сокращения субсидирования и оптимизации затрат должен увеличиться процент возмещения при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, пассажирских автомобильных перевозок и услуг связи.

Также предусмотрены мероприятия по повышению доверия к рублю и расширению сферы его использования. Достичь этого планируется постепенным вытеснением иностранной валюты из расчетов на территории страны, а также отказом от привязки к ней цен, тарифов, ставок и других платежей. В качестве среднесрочного ориентира программой определено поддержание инфляции на уровне 4 %.

Больше о новостях экономики за 13 сентября здесь.

# Инфляция в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Автоматы для приёма тары и строительство центров сортировки: в Беларуси собирать тару будут по-новому
13 сентября 2018 17:47

Автоматы для приёма тары и строительство центров сортировки: в Беларуси собирать тару будут по-новому

Белпочта подвела итоги и обсудила перспективы развития на встрече с Александром Турчиным
13 сентября 2018 17:46

Белпочта подвела итоги и обсудила перспективы развития на встрече с Александром Турчиным

Фрунзенский район Минска и Курортный район Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве
13 сентября 2018 06:32

Фрунзенский район Минска и Курортный район Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве