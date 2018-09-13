Новую антиинфляционную программу утвердили в Беларуси

Новости Беларуси. Важным элементом программы станет формирование тарифной политики с учетом роста уровня доходов населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За счет поэтапного сокращения субсидирования и оптимизации затрат должен увеличиться процент возмещения при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, пассажирских автомобильных перевозок и услуг связи.

Также предусмотрены мероприятия по повышению доверия к рублю и расширению сферы его использования. Достичь этого планируется постепенным вытеснением иностранной валюты из расчетов на территории страны, а также отказом от привязки к ней цен, тарифов, ставок и других платежей. В качестве среднесрочного ориентира программой определено поддержание инфляции на уровне 4 %.