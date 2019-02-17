Выручка АПК, экспорт и перспективы в сельском хозяйстве. Интервью с Леонидом Зайцем

Новости Беларуси. Очередной вековой юбилей 2019-го. 15 февраля 100 лет назад был образован Народный Комиссариат Земледелия БССР, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ну а праздник на неделе отмечали все аграрии. Можно долго вспоминать все этапы большого пути белорусского сельского хозяйства. Ведь действительно есть что вспомнить. К началу 1990 года наша страна в расчете на душу населения производила мяса и молока больше, чем Германия, Франция, Великобритания. А по картофелю и льноволокну у Беларуси было первое место в мире.

Но, как оказалось, ничто не вечно под луной – распад Советского Союза и допущенные стратегические промахи тогдашнего руководства сделали свое дело. Сейчас сложно представить, но было время, когда в стране оставался всего-навсего суточный запас хлеба. Надо было принимать решение.

К счастью, оно было принято. И оказалось единственно верным. Сейчас белорусские аграрии не только обеспечивают продовольственную безопасность своей страны, но и поставили на экспорт сельскохозяйственной продукции на более чем 5 миллиардов долларов. С телефона можно отследить генетику коровы. Технологический эксперимент на ферме О рентабельности, экспортных реалиях, технологиях будущего в сельском хозяйстве. И даже о личном. Корреспондент Анастасия Дехтяр поговорила с министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем. Анастасия Дехтяр, СТВ:

100 лет Министерству сельского хозяйства. Скажите, сейчас для сельского хозяйства это рассвет или все-таки период вегетации?

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Вы знаете, это период вегетации. Рассвет еще в будущем.

Анастасия Дехтяр:

Зеленый – цвет валютной выручки. Выручка идет в бюджет нашей страны, благодаря АПК. Леонид Заяц:

2018 год завершился с очень хорошими цифрами: 5 миллиардов 235 миллионов долларов – это валютная выручка АПК. На 264 миллиона долларов больше аналогичного периода 2017 года. Продали свою продукцию в 95 стран мира.

Хочу отметить, что положительное сальдо сформировалось по результатам работы АПК. За 11 месяцев мы имеем статистику, это 815 миллионов долларов США. То есть мы выручаем денег больше от реализации на экспорт, чем завозим сюда для потребностей АПК. Почти миллиард долларов оставляем валюты в нашем государстве.

Анастасия Дехтяр:

Беларусь держит 6 % мировой индустрии молока. И даже зал доильный, где мы находимся, – это просто космос. Есть ли у нас еще задел для роста?