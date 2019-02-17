С телефона можно отследить генетику коровы. Технологический эксперимент на ферме

Новости Беларуси. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в гостях программы «Неделя» рассказал о борьбе с контрафактом. Анастасия Дехтяр, СТВ:

Давайте попробуем провести эксперимент. Говорят, что теперь можно с помощью только телефона отследить молочный путь.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Правильно. Мы берем упакованный в тару товар: здесь имеется штрих-код, наводим телефон на штрих-код. Здесь заложена программа, всё считывается. Производитель продукта – Горецкий район. Анастасия Дехтяр:

Насколько это правильные технологии? Мы можем проследить всё до генетики коровы, паспорт?

Леонид Заяц:

Совершенно правильно. У нас есть указ Президента, который обязал идентифицировать всё животноводство, частный сектор. Каждая коровка сегодня, каждый молодняк скота, свиноводства имеет свой чип, свой номер. Заводится паспорт на это животное. В этом паспорте указывается всё: дата рождения, прививки, уход и так далее. И когда животное попадает на мясокомбинат, изготавливается продукция, она имеет свой штрих-код. И по этому штрих-коду можно легко найти, где животное выращивалось, в каких условиях.