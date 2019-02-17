С телефона можно отследить генетику коровы. Технологический эксперимент на ферме
Новости Беларуси. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в гостях программы «Неделя» рассказал о борьбе с контрафактом.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
Давайте попробуем провести эксперимент. Говорят, что теперь можно с помощью только телефона отследить молочный путь.
Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Правильно. Мы берем упакованный в тару товар: здесь имеется штрих-код, наводим телефон на штрих-код. Здесь заложена программа, всё считывается. Производитель продукта – Горецкий район.
Анастасия Дехтяр:
Насколько это правильные технологии? Мы можем проследить всё до генетики коровы, паспорт?
Леонид Заяц:
Совершенно правильно. У нас есть указ Президента, который обязал идентифицировать всё животноводство, частный сектор. Каждая коровка сегодня, каждый молодняк скота, свиноводства имеет свой чип, свой номер. Заводится паспорт на это животное. В этом паспорте указывается всё: дата рождения, прививки, уход и так далее. И когда животное попадает на мясокомбинат, изготавливается продукция, она имеет свой штрих-код. И по этому штрих-коду можно легко найти, где животное выращивалось, в каких условиях.
Анастасия Дехтяр:
Эта методика защищает от контрафакта, который под белорусским именем может продаваться за рубежом?
Леонид Заяц:
Естественно, у нас есть национальная система прослеживания AITS и есть система «Меркурий». Эти системы для того, чтобы наша продукция сопровождалась электронными ветеринарными сертификатами, чтобы не было контрафакта, фальсификации. Чтобы тот продукт, который выпускается сегодня в Беларуси, подтверждал истинного производителя.
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