Министерство экономики Беларуси: «В январе наш ВВП вырос на 0,7 %»

Новости Беларуси. ВВП Беларуси в январе вырос на 0,7 %, что выше прогноза правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что касается в целом ориентиров на 2019-й, то ставку в первую очередь намерены делать на наши внутренние резервы. Такие задачи поставлены на коллегии Министерства экономики.

Поддержку получат национальные проекты, повышающие конкурентоспособность госсектора, ожидается и активизация инвестиционной деятельности: число резидентов из года в год увеличивается в белорусских СЭЗ и Парке высоких технологий.

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:

Экономика начала 2019 год очень успешно. По оперативной информации, в январе наш ВВП вырос на 0,7 %, что даже несколько выше квартальных оценок правительства.

Практически все отрасли в январе сработали в плюс, и, безусловно, мы расцениваем это как положительный момент. Единственный, кто сработал в минус, это оптовая торговля. Ну и чуть ниже сработало сельское хозяйство из-за проблем в свиноводстве.

По-прежнему внимание будем уделять развитию предпринимательства. Многое для создания благоприятной бизнес-среды уже сделано. Результат в цифрах – доля налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в прошлом году составила 36% от общего объема.