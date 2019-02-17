Прямой эфир

Как внедряются IT-технологии в сельское хозяйство? Рассказывает Леонид Заяц

17 февраля 2019 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Леонид Заяц в интервью программе «Неделя» рассказал о новых технологиях, которые внедряют в сельское хозяйство.

Анастасия Дехтяр, СТВ:
Как цифровая экономика вообще внедряется в сельское хозяйство Беларуси?

Как внедряются IT-технологии в сельское хозяйство? Рассказывает Леонид Заяц-1

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Постепенно идет эта IT-технология в сельское хозяйство. Мы создали рабочую группу, отработали техническое задание с учетом практики европейских государств, передового опыта Республики Беларусь, нашей науки, промышленности для того, чтобы в каждой области иметь школу на базе передовых хозяйств, именно элементы земледелия.

Как внедряются IT-технологии в сельское хозяйство? Рассказывает Леонид Заяц-4

Есть специальное оборудование, которое отбирает пробы с почвы, исследуется эта почва для того, чтобы составить электронную картограмму полей. Чтобы в последующем можно было увязать это с работой датчиков, с техникой, чтобы дозировано в нужных объемах не распылять, а грамотно вносить и ядохимикаты, и минеральные удобрения – всё, что касается формирования урожая.

Больше подробностей интервью здесь

# Сельское хозяйство # Экономика # Леонид Заяц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Министерство экономики Беларуси: «В январе наш ВВП вырос на 0,7 %»
16 февраля 2019 11:34

Министерство экономики Беларуси: «В январе наш ВВП вырос на 0,7 %»

Новости экономики за 15.02.2019
15 февраля 2019 16:50

Новости экономики за 15.02.2019

«Белпочта» повышает тарифы на пересылку международной корреспонденции с 15 февраля
15 февраля 2019 16:49

«Белпочта» повышает тарифы на пересылку международной корреспонденции с 15 февраля