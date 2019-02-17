Как внедряются IT-технологии в сельское хозяйство? Рассказывает Леонид Заяц

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: Постепенно идет эта IT-технология в сельское хозяйство. Мы создали рабочую группу, отработали техническое задание с учетом практики европейских государств, передового опыта Республики Беларусь, нашей науки, промышленности для того, чтобы в каждой области иметь школу на базе передовых хозяйств, именно элементы земледелия.

Есть специальное оборудование, которое отбирает пробы с почвы, исследуется эта почва для того, чтобы составить электронную картограмму полей. Чтобы в последующем можно было увязать это с работой датчиков, с техникой, чтобы дозировано в нужных объемах не распылять, а грамотно вносить и ядохимикаты, и минеральные удобрения – всё, что касается формирования урожая.