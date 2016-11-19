Выйти на среднюю зарплату в $500: как и когда белорусы будут зарабатывать по 1000 рублей в месяц

Во время пресс-конференции и ранее, в начале недели посещая Могилевскую область, Президент забросил для обсуждения и для исполнения уже тезис, задачу, лозунг дня, назовите как угодно, который «зацепил» журналистов и трудовой народ, конечно же, – довести ежемесячную зарплату в стране до 500 долларов в эквиваленте.

То есть 1000 рублей в месяц должен зарабатывать белорус. Зарабатывать – эир ключевое слово. Не с неба свалится эта сумма, не от земных «вышестоящих». За созданный и проданный товар, за востребованную качественную услугу должен получить оплату человек. Взвешивала и оценивала такую «получку» наш обозреватель Яна Шипко.

В непростые времена, когда денег на рынке немного, а конкуренция только усиливается, кажется: пора разбить копилку. Но нет! Как раз-таки самое время искать такие эффективные решения, чтобы каждый вложенный рубль приносил как можно больше прибыли.

Эффективность производства за счет модернизации – как гарант, что все будет в шоколаде. Этот сладкий белорусский гигант в нынешнем году планирует произвести 25 тысяч тонн сладостей. По 2,5 килограмма на каждого белоруса, включая новорожденных. Повышать производительность и снижать издержки помогают роботизированные линии. Современный кондитер – человек у компьютера, к сладкой продукции человеческие руки практически не прикасаются.

Нина Беляева, оператор по производству вафельного текста:

Девять печей было заменено одной высопроизводительной печью.

Одна только новая линия позволила увеличить производительность труда на 12%. Вот и резерв для поднятия заработной платы.

Олег Жидков, генеральный директор кондитерской фабрики:

Сегодня нами разработана стратегия развития предприятия до 2020 года, которая позволит, чтобы труд был более легким, и чтобы уровень производительности труда достигал тех значений, на которые мы сегодня равняемся, глядя на наших основных конкурентов, которые работают и в Российской Федерации, и на территории Евросоюза. В ноябре-декабре заработная плата составит не менее 820-850 рублей.

Нина Васильевна 10 лет на предприятии. Если не к «дольче вита», то ко вкусу стабильности привыкла.

Нина Беляева, оператор по производству вафельного теста:

700 рублей. Достойная зарплата, я считаю. В первую очередь стала больше тратить на одежду, куда-то ездили отдыхать.

Планку в $500 Беларусь уже брала. И даже гораздо выше. В декабре 2014 года средний заработок белорусов достигал 621 доллара. Но уже в начале 2015 года, пока штормило курсы валют, вслед за крутым пике российского рубля по принципу домино отправилась по наклонной и зарплатная кривая.

Сейчас средняя зарплата в Беларуси на уровне $380. Но все экономические предпосылки, чтобы снова выйти на уровень не ниже 500, есть.

Петр Пекутько, заместитель директора Института истории НАН Беларуси:

В некоторых отраслях экономики Беларуси уже сейчас средний уровень зарплаты превышает 500 долларов в эквиваленте. Это такие виды деятельности, как информация и связь, научная и профессиональная деятельность, финансовые и страховые услуги.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Заработная плата идет вслед за ростом производительности труда. И если у нас увеличится ВВП, производительность, то, соответственно, увеличится и заработная плата. Поэтому 500 долларов – это реально.

В рейтинге СНГ Беларусь сейчас четвертая. Первые два места – за Россией и Казахстаном. Впрочем, Россия только недавно вновь шагнула в плюс за 500-долларовую отметку. Статистику там делает и межрегиональный разрыв уровня зарплат. А девальвация не обошла и казахстанский тенге. При этом не стоит забывать, что это нефтегазовые страны. Что и говорить про Украину с ее обвалом гривны или Таджикистан, где средний заработок в принципе никогда не поднимался выше 200 долларов.

Павел Сидорук, журналист (Россия):

У нас руководитель не имеет права получить зарплату выше, чем в три раза, чем средняя по предприятию. У нас, к сожалению, пока такого еще не просматривается. На эту тему можно бесконечно рассуждать, но вывод можно сделать: всегда ее мало.

Именно на встрече с российскими журналистами уже не в первый раз за последние дни этой темы касается и Президент. По экономическим канонам резко зарплату не поднимешь – вырастет и себестоимость продукции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вам должен сказать, я тут привел и Берлин, и Варшаву, и Москву, и Питер. Если взять в целом так называемый социальный пакет, мы абсолютно не хуже живем. Просто мы не сбросили эти проблемы на плечи людей. Да, можно чуть-чуть добавить зарплату и сбросить и ЖКУ, и образование, и здравоохранение. И что, думаете, вытянут люди? Не вытянут. Под забором будут валяться больные и мы им не сможем просто оказать помощь, имея в виду, что есть деньги – лечись, нет – умирай. Мы пока на это пойти не можем.

Процветающие страны Европы, конечно, могут похвастаться большими заработками, но и траты соответствующие. А вот приграничной Литве пришлось несладко. Средняя зарплата – около 600 евро. И хотя поднималась недавно, жители эффекта не почувствовали – его попросту съел рост цен. С переходом на евро цены выросли настолько, что магазинам литовцы объявили бойкот под названием «революция цветной капусты». Когда цена на этот овощ достигла 3,5 евро.

Евгений Сивайкин, секретарь Лиги профсоюзов Литвы:

Несмотря на кажущийся, может быть, для Беларуси минимальный размер оплаты труда, я могу вам привести просто несколько примеров. Допустим, оплата коммунальных платежей зимой в трехкомнатной квартире в старой постройке доходит легко до 300 евро. Если раньше люди платили 7 евро в среднем за какие-то небольшие покупки в магазине, то теперь платят 15 евро за те же самые покупки. Самый главный фактор, что люди не сильно довольны заработной платой, это миграция.

Виктор Павлович свой бизнес открыт 21 год назад. Тогда токарь на его производстве получал всего $50. Средний заработок сегодня превысил 500. И директор, пропадая в цехах и зная все проблемы производства, первым делом ставку делает именно на мотивацию сотрудников.

Виктор Бортник, директор частного предприятия:

Идет модернизация оборудования. Следовательно, выпуск продукции увеличиваться за единицу времени. И зарплата будет увеличиваться пропорционально. Хорошая зарплата – значит хорошая отдача и от сотрудников.

Кирилл Глебов, станочник широкого профиля:

Все зависит только от тебя. Чистыми на руки получается где-то около 9 млн на старые деньги.

Между тем бюджет этой семьи на двоих – $500. Основной кормилец Александр работает водителем автобуса, Анна – помощник воспитателя. Да и сами воспитывают троих малышей. На них и основные траты. Плюс недавний переезд – создание уюта тоже требует вложений.

Александр Юхневич:

Как мы сейчас живем за 500 в семье, то еще добавь 500, можно было бы уже решить по обстановке в квартире, отдохнуть, на море съездить. Лишь бы была возможность заработать их, а пока здоровье есть, мы их заработаем.

Так что, возможно, в этой семье самое время завести копилку. Как символ. Чтобы мечты, над исполнением которых они уже работают, точно сбылись.