К 2020 планируется поднять валовую добавленную стоимость малого и среднего бизнеса Минска до 50%

Новости Беларуси. Материальное стимулирование бизнеса и развитие стартапов. В Минске одобрили комплекс мер по реализации госпрограммы малого и среднего предпринимательства на пять лет.

В частности, промышленникам необходимо обеспечить приоритетный доступ к долгосрочным заказам, расширять механизмы финансирования и имущественной поддержки предпринимателей.

Планируется, что к 2020 году удельный вес валовой добавленной стоимости малого и среднего бизнеса в экономике столицы вырастет до 50%.

Вместе с тем увеличится и число индивидуальных предпринимателей, а также количество новых рабочих мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.