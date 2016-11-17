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К 2020 планируется поднять валовую добавленную стоимость малого и среднего бизнеса Минска до 50%

17 ноября 2016 17:40
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Новости Беларуси. Материальное стимулирование бизнеса и развитие стартапов. В Минске одобрили комплекс мер по реализации госпрограммы малого и среднего предпринимательства на пять лет.

В частности, промышленникам необходимо обеспечить приоритетный доступ к долгосрочным заказам, расширять механизмы финансирования и имущественной поддержки предпринимателей.

Планируется, что к 2020 году удельный вес валовой добавленной стоимости малого и среднего бизнеса в экономике столицы вырастет до 50%.

Вместе с тем увеличится и число индивидуальных предпринимателей, а также количество новых рабочих мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Фотофакт

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