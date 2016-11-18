Новости экономики за 18.11.2016

Новости Беларуси. Беларусь с начала 2016 года продала за рубеж сельхозпродукции без малого на 2 миллиарда долларов, перекрыв показатель 2015.

По уровню обеспеченности продуктами питания страна возглавляет рейтинг Евразийского союза.

При этом за пределы государства поставляется до 30% произведенных товаров. Сколько при этом зарабатывает сельское хозяйство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЗЕМЛЕДОЛЛАРЫ

Экспорт сельхозпродукции налажен в 58 стран мира.

Например, по поставкам сливочного масла Беларусь занимает 3 место в мире, сыра – 4.

Немаловажно, что при этом сельское хозяйство демонстрирует хорошую рентабельность:

масло продается на 20% дороже себестоимости, говядина на 21%, сыры – на 30%.

НА КАНИКУЛЫ С ПОДДЕРЖКОЙ

Государство увеличит расходы на детский отдых. Размер дотаций на поездку в детский лагерь вырастет в среднем на 9%. При средней цене путевки в 500 рублей плательщики налога в фонд социальной защиты населения

могут рассчитывать на компенсацию порядка 175 рублей.

Работники бюджетных организаций дополнительно получат бонус. В Минске он, к примеру, составит около 85 рублей.

Таким образом, госказна покрывает до 50% всех расходов.

ВПРОК ДЕШЕВЛЕ

Билет подешевеет, если купить его заранее. Проезд в поездах, следующих между Беларусью и Россией, станет привлекательнее уже с Нового года.

Если оплатить вояж за 31 день до отправления, дисконт составит 20%, расчет за 3 недели снизит стоимость на 15%.

Если пассажиры следуют в купе или СВ и оформляют проезд в обе стороны, дополнительный бонус – еще 10%.

Итого: максимальная скидка может составить 30%.

Белорусский рубль накануне уикенда укрепился к корзине валют. На торгах 18 ноября доллар подорожал несущественно.

На 21 ноября курс 1 рубль 96 копеек. Евро, наоборот, подешевел на 2 копейки, по Нацбанку на понедельник – 2,07.

Российский рубль потерял несколько пунктов, и в ближайший уикенд за 100 российских можно будет приобрести 3 рубля белорусских.