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«Качество очень хорошее»: китайская провинция Сычуань заинтересована в белорусской мебели

18 ноября 2016 14:58
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Новости Беларуси. Возможность сотрудничества с китайскими специалистами в области деревообработки обсудили в Облисполкоме. 

Представители китайской провинции Сычуань провели переговоры с руководителями области и основных мебельных производств столичного региона. 

Минщина рассматривает провинцию как дополнительный рынок рынок сбыта продукции. А китайские партнеры отмечают хорошую производственную базу наших предприятий и выгоднее географическими положение страны для продвижения продукции древообработки на европейские рынки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Бранцевич, первый заместитель председателя Комитета экономики Миноблисполкома:
Мы рассматриваем различные варианты, в том числе и инвестирование в нашу промышленность. Мы нуждаемся в рынках сбыта, а в сотрудничество с китайской стороной позволит нам раширить эту георграфию.

Юй Шуфэн, начальник отдела политического регулирования Департамента лесной промышленности провинции Сычуань Китайской Народной Республики:

Мы знаем, что белорусские предпрития древообработки пережили большую модернизацию и качество белорусской мебели очень хорошее.

Кроме того, мы заинтересованы участвовать в работе белорусско-китайского индустраильного парка «Великий камень». Наша задача – привлечь в этот проект китайских инвесторов и рассказать им про преимущества, которыми они могут пользоваться.

# Экономика # Беларусь-Китай # Татьяна Бранцевич

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