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«Сформировать заказы и посмотрим, на что он выйдет». Президент поручил оснастить комбайнами для заливки льда ледовые арены

05 мая 2020 16:59
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 5 мая посетил республиканский полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Сформировать заказы и посмотрим, на что он выйдет». Президент поручил оснастить комбайнами для заливки льда ледовые арены-1

«Сформировать заказы и посмотрим, на что он выйдет». Президент поручил оснастить комбайнами для заливки льда ледовые арены-3

«Сформировать заказы и посмотрим, на что он выйдет». Президент поручил оснастить комбайнами для заливки льда ледовые арены-5

Александру Лукашенко продемонстрировали широкий спектр опытных образцов белорусского электротранспорта: велосипеды, мопеды, мотоциклы, легковые и грузовые авто, минивен, белорусский электрородстер, способный конкурировать с Tesla, уличный уборщик мусора и даже машину для заливки льда. Мимо нее Президент, конечно, пройти не мог.   

«Сформировать заказы и посмотрим, на что он выйдет». Президент поручил оснастить комбайнами для заливки льда ледовые арены-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С объемами и цена должна уменьшиться. У нас, по-моему, где-то больше 30 этих арен. Давайте посмотрим там, где, наверное, 25 точно – мы можем поставить машин, потому что одна машина – это не машина. Вышла из строя – всё, остановился, не работает каток.  

Поэтому на каждую сформировать заказы и посмотрим, на что он выйдет.  

«Сформировать заказы и посмотрим, на что он выйдет». Президент поручил оснастить комбайнами для заливки льда ледовые арены-11

«Сформировать заказы и посмотрим, на что он выйдет». Президент поручил оснастить комбайнами для заливки льда ледовые арены-13

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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