«Сформировать заказы и посмотрим, на что он выйдет». Президент поручил оснастить комбайнами для заливки льда ледовые арены

Александру Лукашенко продемонстрировали широкий спектр опытных образцов белорусского электротранспорта: велосипеды, мопеды, мотоциклы, легковые и грузовые авто, минивен, белорусский электрородстер, способный конкурировать с Tesla, уличный уборщик мусора и даже машину для заливки льда. Мимо нее Президент, конечно, пройти не мог.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С объемами и цена должна уменьшиться. У нас, по-моему, где-то больше 30 этих арен. Давайте посмотрим там, где, наверное, 25 точно – мы можем поставить машин, потому что одна машина – это не машина. Вышла из строя – всё, остановился, не работает каток.

Поэтому на каждую сформировать заказы и посмотрим, на что он выйдет.