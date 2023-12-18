ВВП стран СНГ вырос более чем на 2%

Двигаться вперед и совместно производить конкурентоспособную продукцию – то, к чему должны стремиться страны-участницы СНГ. Об этом заявил премьер-министр Беларуси на заседании Совета глав правительств Содружества в Москве. Традиционно партнеры проводят встречу в декабре, чтобы подвести итоги работы за прошедший год и наметить векторы развития на будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Роман Головченко, за 2023-й удалось добиться многого. Несмотря на колоссальное внешнее давление, все страны объединения сумели вернуться на траекторию экономического роста. В сравнении с аналогичным периодом 2022-го по итогам прошедших 9 месяцев ВВП государств Содружества вырос более чем на 2 %, объем промышленной продукции – на 3,4 %, грузоперевозок – почти на 6 %, оборот розничной торговли – на 5 %. Чтобы показатели и дальше демонстрировали рост, акцент необходимо сделать на совместном создании высокотехнологичной продукции, – отметил Роман Головченко.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Примеров такого взаимодействия у нас уже немало, но нужно их как можно активнее масштабировать. Для этого в текущем году следует использовать доказавшие свою эффективность принятые в ЕАЭС и Союзном государстве Беларуси и России решения. Вы знаете, что в рамках ЕАЭС в активной стадии проработки находится кооперационный проект по созданию евразийского электробуса, принято решение о формировании соответствующей межгосударственной программы, а также решения о порядке финансирования таких проектов. Я уверен, что подобные сквозные интеграционные проекты можно и нужно продвигать в рамках СНГ и в полной мере задействовать совместный научный, технологический и финансовый потенциал наших стран.

В повестке не только экономическое, но и сотрудничество в культурной сфере. Это важная составляющая укрепления дружбы между странами СНГ, – подчеркнул глава белорусского правительства. В этом направлении партнеры активно работают: проводятся дни культуры, фестивали, обменные гастроли. Беларусь заинтересована в развитии культурно-гуманитарного взаимодействия и принимает самое активное участие в совместных мероприятиях. В 2024 году мы планируем провести более 15 выставок в пяти странах СНГ.