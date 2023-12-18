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Внеочередная встреча глав правительств стран СНГ стартует в Москве

18 декабря 2023 07:01
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Обеспечение устойчивого экономического развития – постоянный приоритет государственной политики в Беларуси. По итогам года экономика, как отмечают аналитики, справляется с основными задачами, поставленными Президентом, а по ряду показателей превысит плановые отметки. В этом году ВВП прирастет почти на 4 %, это серьезный задел на будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внеочередная встреча глав правительств стран СНГ стартует в Москве-1

Интенсивно работать и рассчитывать прежде всего на собственные силы – на это ориентирует Александр Лукашенко. Чтобы сохранить мир и обеспечить экономическое благополучие, нужно сохранять и развивать собственные производства, укреплять всестороннее сотрудничество с дружественными странами, активно продвигать продукцию наших предприятий на новые рынки, наращивать поставки в государства Содружества.

Внеочередная встреча глав правительств стран СНГ стартует в Москве-4

Внеочередная встреча глав правительств стран СНГ пройдет в Москве сегодня, 18 декабря. Руководители экономических штабов собираются, чтобы обменяться в конце года своими оценками деятельности СНГ, обсудить актуальные вопросы.

Внеочередная встреча глав правительств стран СНГ стартует в Москве-7

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
В преддверии председательства России в СНГ. Цель, наверное такая же, как и у глав государств, которые традиционно собираются в конце года, это подвести итоги работы как в рамках СНГ, так и других интеграционных образованиях, наметить планы на следующий год, дорешать те вопросы, которые еще остались нерешенными в течение года. В том числе не только в рамках многостороннего формата, но и на двусторонней основе. То есть это хороший шанс со всеми своими коллегами дорешать, что осталось, чтобы не тащить в новый год какие-то старые проблемы или вопросы.

По итогам заседания в Москве запланировано принятие заявления. И сегодня же в российской столице состоится заседание Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Основной вопрос – формирование бюджета Союзного государства на следующий год.

# СНГ # Экономика # Роман Головченко

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