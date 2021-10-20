Иван Крупко: на всех внешних рынках идёт спрос на белорусскую молочную продукцию

Новости Беларуси. Экспорт белорусской молочной продукции к 2030 году планируют нарастить до 4 миллиардов долларов. За последнее пятилетие производство молока в стране выросло более чем на 10 %. Отечественные производители полностью закрывают потребности внутреннего рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хорошо налажено и сотрудничество с зарубежными государствами. В списке импортеров 58 стран. Традиционно спросом пользуются белорусское сухое молоко, сыворотка и творог. Отдельную нишу занимают сыры. Стоит задача увеличить объем производства твердых и супертвердых видов. Перспективы развития молочного бизнеса в широком формате в эти дни обсуждают на седьмом экспортном форуме «Беларусь молочная». 20 октября он начал работу в Минске. Участниками стали представители 12 стран.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

За последнее пятилетие удалось увеличить объем производства молока в целом по стране на 10 % и достигнуть 7,8 миллиона тонн уже в 2020 году. Перспективы очевидны: по результатам этого года мы увеличим объем производства на 100 тысяч тонн, а по результатам пятилетия планируем выйти на объем производства 9,2 миллиона тонн, то есть прирасти на 1,2 миллиона тонн молока. Мы видим, что на всех внешних рынках идет спрос на белорусскую молочную продукцию. Поэтому внутреннее обеспечение страны решено – 250 %. Поэтому мы сегодня в рамках создания сырьевых зон делаем все возможное, чтобы нарастить экспортный потенциал нашей страны, особенно в молочной отрасли.