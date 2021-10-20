Алексей Богданов об экспорте молочной продукции: Азия никогда не будет себя полностью обеспечивать молоком
Новости Беларуси. Экспорт белорусской молочной продукции к 2030 году планируют нарастить до четырех миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сейчас отечественные производители отправляют свою продукцию в 58 государств. Традиционно спросом пользуется белорусское сухое молоко, сыворотка и творог. Отдельную нишу занимают сыры.
Нюансы производства молочной продукции в эти дни обсуждают на седьмом экспортном форуме «Беларусь молочная». В 2021 году площадка собрала рекордное количество участников – 350 представителей из 12 стран. Как заявить о себе на мировом рынке, удержать качество и удивлять разнообразием?
В молочном бизнесе разбиралась Юлия Стриго.
К натуральной и вкусной молочке белорусы привыкли. Другой на прилавках попросту нет. А вот для той же Германии наша продукция – это деликатес и своеобразная ассоциация с нашей страной. Качественные сыры, творог, масло и сыворотка – бренд Беларуси. Сегодня 35 молокоперерабатывающих предприятий полностью обеспечивают внутренний рынок. Дополнительные объемы, а их немало, идут на экспорт. За последние восемь месяцев он вырос почти на 6,5 %.
Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Основным драйвером является Азиатский регион. Из них наш самый главный флагман, где мы развиваемся очень бурно, – это Китайская Народная Республика, и объем экспорта вырос на 87 % к уровню прошлого года. Причем, что интересно, развиваются все категории товаров. Вся Азия никогда не будет себя полностью обеспечивать соевым собственным молоком, поэтому она всегда будет импортозависима. И мы здесь делаем особый акцент в развитии диверсификации нашего молочного экспорта.
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