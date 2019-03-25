Александр Лукашенко: «В каждом хозяйстве нужна изюминка»

Новости Беларуси. Главу государства волнует стратегия развития АПК. Новые погодные условия требуют других подходов к земледелию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Времена, когда ради прибыли увеличивают поголовье скота или посевные площади, архаичны. Сейчас главное – рентабельность и развитие новых видов деятельности. Выращивание той продукции, которую Беларусь импортирует, либо той в которой нуждается рынок. От яблок – до садовых ягод и грибов.

Каждому региону нужно найти свою изюминку. Эту прорывную тему в развитии аграрного комплекса глава государства поднял еще во время недавнего рабочего визита в Барановичский район. Сегодня она получила продолжение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В каждом хозяйстве нужна изюминка. Нельзя работать по старинке. Это беда. Вот в чем вопрос, а чем добавим? Вот в сельском хозяйстве – здесь все, хорошо бы чтобы в каждом районе так было. Но нужны новые какие-то направления. Надо не только генерировать новые идеи, но и создавать направления развития. Где как не в Шкловском районе это делать. Здесь надо прыгнуть выше.

Нужно не просто вспахать, посеять, комбикорма произвести, дать коровам, переработать, быков на мясо, от коров получить молоко. Это элементарщина. При такой базе надо думать, как будем обрабатывать пойму Днепра, каких на этой пойме будем баранов и овец растить. Каждый клочок, и новое-новое-новое – то, что требуется на рынке. В этом суть развития сельского хозяйства. Президенту доложили о ходе весенне-полевых работ в Могилёвской области и о проблемах в развитии АПК

Президент также анонсировал посещение промышленных предприятий региона. Особенно глава государства обеспокоен судьбой комбикормового завода. Цель – создать современное предприятие по выпуску высокобелковых кормов. За их счет удастся поднять производство свинины, показатель, который район провалил. Но то, что на землях Шкловского района можно успешно работать, подтверждает опыт СПК «Газовик-Сипаково».