Президенту доложили о ходе весенне-полевых работ в Могилёвской области и о проблемах в развитии АПК

Новости Беларуси. В сельском хозяйстве нужна изюминка. Работать по старинке нельзя. Александр Лукашенко продолжает знакомиться с ходом посевной кампании. 25 марта глава государства посещает Шкловский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко ознакомится с подготовкой к весенне-полевым работам в Могилёвской области В СПК «Газовик-Сипаково» Президенту доложили о ходе весенне-полевых работ в стране и регионе, в целом о проблемах в развитии АПК.

Лидер – Брестская область, треть посевного плана выполнили аграрии Гродненской области. Северные регионы, как обычно – в аутсайдерах. И это несмотря на раннюю весну и меры принятые заранее. Техника готова, агросервисы укомплектованы запчастями, а вопросы финансирования горюче-смазочных материалов решены даже на законодательном уровне. Президент требует устранить все недоработки незамедлительно. Технология должна быть отлажена и двигаться с Юга на Север.