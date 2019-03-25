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Президенту доложили о ходе весенне-полевых работ в Могилёвской области и о проблемах в развитии АПК

25 марта 2019 11:18
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Новости Беларуси. В сельском хозяйстве нужна изюминка. Работать по старинке нельзя. Александр Лукашенко продолжает знакомиться с ходом посевной кампании. 25 марта глава государства посещает Шкловский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Александр Лукашенко ознакомится с подготовкой к весенне-полевым работам в Могилёвской области

В СПК «Газовик-Сипаково» Президенту доложили о ходе весенне-полевых работ в стране и регионе, в целом о проблемах в развитии АПК.

Президенту доложили о ходе весенне-полевых работ в Могилёвской области и о проблемах в развитии АПК-1

Лидер – Брестская область, треть посевного плана выполнили аграрии Гродненской области. Северные регионы, как обычно – в аутсайдерах. И это несмотря на раннюю весну и меры принятые заранее. Техника готова, агросервисы укомплектованы запчастями, а вопросы финансирования горюче-смазочных материалов решены даже на законодательном уровне. Президент требует устранить все недоработки незамедлительно. Технология должна быть отлажена и двигаться с Юга на Север.   

Президенту доложили о ходе весенне-полевых работ в Могилёвской области и о проблемах в развитии АПК-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы посеете, чего бы это не стоило и посеете так, как надо. Сеять в этом году не по технологиям – это смерти подобно. Они пускай тут топливо ищут. Технология, семена высокого качества, почва обработана как следует. Все должно быть так. Особенно здесь, в Могилевской области. У них всегда было свое понимание. Я здесь работал и знаю. И плевать на все. Это закоренело. Топливо надо опережающими темпами выделить, чтобы мы больше на моем уровне на эту тему не разговаривали. Тягомотины чтобы не было. Решили – надо отдать, чтобы они понимали – вот это у них будет, а то, чего не будет, пусть напрягаются и ищут у себя.   

Президенту доложили о ходе весенне-полевых работ в Могилёвской области и о проблемах в развитии АПК-7

Президенту доложили о ходе весенне-полевых работ в Могилёвской области и о проблемах в развитии АПК-9

Президенту доложили о ходе весенне-полевых работ в Могилёвской области и о проблемах в развитии АПК-11

 

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Фотофакт

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