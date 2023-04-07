Всемирный банк спрогнозировал рост белорусской экономики в 2023-м

Всемирный банк улучшил прогноз по экономике Беларуси на 2023 год. Вместо озвученного ранее падения на 2,3 % ожидается рост в 0,6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БУТБ и посольство ОАЭ в Беларуси начнут совместную работу на рынках Ближнего Востока, Африки и Азии.