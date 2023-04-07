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Всемирный банк спрогнозировал рост белорусской экономики в 2023-м

07 апреля 2023 15:01
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Всемирный банк улучшил прогноз по экономике Беларуси на 2023 год. Вместо озвученного ранее падения на 2,3 % ожидается рост в 0,6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БУТБ и посольство ОАЭ в Беларуси начнут совместную работу на рынках Ближнего Востока, Африки и Азии.

Всемирный банк спрогнозировал рост белорусской экономики в 2023-м-1

Эксперты считают, что в 2023 году экономика продолжит адаптироваться к санкциям. Основные отрасли промышленности переориентируются на российский рынок либо на транзит через Россию. Логистические проблемы с поставками комплектующих частично будут нивелированы параллельным импортом.

Напомним, прогнозный показатель роста ВВП белорусского правительства на 2023-й – 3,8 %.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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