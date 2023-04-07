Всемирный банк спрогнозировал рост белорусской экономики в 2023-м

Всемирный банк улучшил прогноз по экономике Беларуси на 2023 год. Вместо озвученного ранее падения на 2,3 % ожидается рост в 0,6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БУТБ и посольство ОАЭ в Беларуси начнут совместную работу на рынках Ближнего Востока, Африки и Азии.
Эксперты считают, что в 2023 году экономика продолжит адаптироваться к санкциям. Основные отрасли промышленности переориентируются на российский рынок либо на транзит через Россию. Логистические проблемы с поставками комплектующих частично будут нивелированы параллельным импортом.
Напомним, прогнозный показатель роста ВВП белорусского правительства на 2023-й – 3,8 %.
Читайте также:
Золотовалютные резервы Беларуси за март приросли почти на 330 млн долларов
МВФ: мировой ВВП в ближайшие 5 лет может стать худшим за 30-летний период
МАЗ поставит в Казань 25 троллейбусов