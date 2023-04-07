Золотовалютные резервы Беларуси за март приросли почти на 330 млн долларов

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси в марте приросли почти на 330 миллионов долларов, практически полностью отыграв февральское падение. До этого на протяжении четырех месяцев наши ЗВР только росли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 1 апреля они составили 8,1 миллиарда долларов в эквиваленте.

Золотовалютный резерв – ключевой индикатор финансовой стабильности любой страны. Объем резервов определяет способность государства погашать долговые обязательства. Фактически это материальные активы, с помощью которых правительство регулирует котировки валют и некоторые другие экономические параметры. По планам Нацбанка золотовалютные резервы нашей страны к концу 2023 года должны составлять не менее 6 миллиардов долларов.

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