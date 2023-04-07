Прямой эфир

Золотовалютные резервы Беларуси за март приросли почти на 330 млн долларов

07 апреля 2023 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси в марте приросли почти на 330 миллионов долларов, практически полностью отыграв февральское падение. До этого на протяжении четырех месяцев наши ЗВР только росли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАЗ поставит в Казань 25 троллейбусов.

Золотовалютные резервы Беларуси за март приросли почти на 330 млн долларов-1

На 1 апреля они составили 8,1 миллиарда долларов в эквиваленте.

Золотовалютный резерв – ключевой индикатор финансовой стабильности любой страны. Объем резервов определяет способность государства погашать долговые обязательства. Фактически это материальные активы, с помощью которых правительство регулирует котировки валют и некоторые другие экономические параметры. По планам Нацбанка золотовалютные резервы нашей страны к концу 2023 года должны составлять не менее 6 миллиардов долларов.

Читайте также:

Всемирный банк спрогнозировал рост белорусской экономики в 2023-м

МВФ: мировой ВВП в ближайшие 5 лет может стать худшим за 30-летний период

БУТБ и посольство ОАЭ в Беларуси начнут совместную работу на рынке Ближнего Востока, Африки и Азии

# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 06.04.2023
06 апреля 2023 15:42

Новости экономики за 06.04.2023

Внешний валовой долг Беларуси сократился более чем на 2 млрд долларов за 2022-й
06 апреля 2023 15:30

Внешний валовой долг Беларуси сократился более чем на 2 млрд долларов за 2022-й

Петровский: мы должны более активно продвигать белорусскую продукцию на рынке России
05 апреля 2023 20:42

Петровский: мы должны более активно продвигать белорусскую продукцию на рынке России